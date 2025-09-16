A Fazenda 17: Rivalidades e tretas já agitam a estreia do reality
Na estreia da 17ª edição, peões já se enfrentaram em discussões, farpas e até declarações de inimizade, prometendo muito fogo no feno.
O reality rural estreou na última segunda-feira (15) e já mostrou que as tretas vão ser o grande tempero da temporada.
Logo na estreia, alguns peões deixaram claro que não existe clima de amizade e que as rivalidades vão dar o tom do jogo.
A primeira troca de farpas aconteceu entre o ator Fernando Sampaio e a influenciadora Renata Müller. Ela deixou claro que já teve uma relação de amizade com o peão fora do confinamento, mas que o vínculo acabou após sua separação do ator Victor Pecoraro.
“Eu e o Fernando tivemos nossas desavenças lá fora, nós éramos muito amigos”, disparou Renata. O ator, por sua vez, rebateu com ironia: “Eu sou amigo de todo mundo, quem não quer, não sei!”. O climão ficou evidente já no primeiro encontro.
Outra rixa se formou entre Gabily e Yoná Sousa. Durante a apresentação, a cantora comentou que seu maior objetivo não era o prêmio, mas investir na carreira de forma independente.
Yoná não deixou passar e aproveitou a primeira dinâmica para cutucar: “Já foi vista, querida, não precisa brigar pelo prêmio!”. O embate gerou tensão imediata entre as duas.
A influenciadora Carol Lekker também protagonizou um desentendimento com Rayane Figliuzzi, conhecida como Miss Bumbum.
Carol questionou o comportamento mais incisivo de Rayane, que tentou amenizar dizendo que não queria briga, mas o desconforto ficou no ar.
Já Rayane não escapou de mais uma situação polêmica. Durante uma atividade, Duda Wendling rasgou o prêmio de R$ 3 mil que seria da influenciadora, o que acendeu ainda mais as rivalidades. Em conversa nos bastidores da sede, Rayane foi direta: “Já virou inimiga para mim!”.
Se alguém duvidava de que a temporada começaria morna, os primeiros capítulos de A Fazenda 17 já provaram o contrário: fogo no feno e alianças quebradas antes mesmo da primeira roça.
A Fazenda 17 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na RECORD. Quem quiser acompanhar cada detalhe pode assinar o RecordPlus, com acesso às câmeras 24 horas.