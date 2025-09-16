A Fazenda 17: Rivalidades e tretas já agitam a estreia do reality

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na estreia da 17ª edição, peões já se enfrentaram em discussões, farpas e até declarações de inimizade, prometendo muito fogo no feno.

Clique aqui e escute a matéria

O reality rural estreou na última segunda-feira (15) e já mostrou que as tretas vão ser o grande tempero da temporada.

Logo na estreia, alguns peões deixaram claro que não existe clima de amizade e que as rivalidades vão dar o tom do jogo.

A primeira troca de farpas aconteceu entre o ator Fernando Sampaio e a influenciadora Renata Müller. Ela deixou claro que já teve uma relação de amizade com o peão fora do confinamento, mas que o vínculo acabou após sua separação do ator Victor Pecoraro.

“Eu e o Fernando tivemos nossas desavenças lá fora, nós éramos muito amigos”, disparou Renata. O ator, por sua vez, rebateu com ironia: “Eu sou amigo de todo mundo, quem não quer, não sei!”. O climão ficou evidente já no primeiro encontro.

Outra rixa se formou entre Gabily e Yoná Sousa. Durante a apresentação, a cantora comentou que seu maior objetivo não era o prêmio, mas investir na carreira de forma independente.

Yoná não deixou passar e aproveitou a primeira dinâmica para cutucar: “Já foi vista, querida, não precisa brigar pelo prêmio!”. O embate gerou tensão imediata entre as duas.

A influenciadora Carol Lekker também protagonizou um desentendimento com Rayane Figliuzzi, conhecida como Miss Bumbum.

Carol questionou o comportamento mais incisivo de Rayane, que tentou amenizar dizendo que não queria briga, mas o desconforto ficou no ar.

Já Rayane não escapou de mais uma situação polêmica. Durante uma atividade, Duda Wendling rasgou o prêmio de R$ 3 mil que seria da influenciadora, o que acendeu ainda mais as rivalidades. Em conversa nos bastidores da sede, Rayane foi direta: “Já virou inimiga para mim!”.

Se alguém duvidava de que a temporada começaria morna, os primeiros capítulos de A Fazenda 17 já provaram o contrário: fogo no feno e alianças quebradas antes mesmo da primeira roça.

A Fazenda 17 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na RECORD. Quem quiser acompanhar cada detalhe pode assinar o RecordPlus, com acesso às câmeras 24 horas.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES