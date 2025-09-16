fechar
A Fazenda 17: Descubra quem são os infiltrados e mais informações sobre o elenco

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/09/2025 às 16:27
Na última segunda-feira (15), finalmente, os telespectadores viram o elenco da nova edição de A Fazenda 17. Uma mistura de nomes conhecidos, outros nem tanto e ainda de dois infiltrados pela produção.

Os nomes mais populares são o da atriz Gabriela Spanic, a eterna A Usurpadora, reprisada recentemente pelo SBT. Uma das apostas de Silvio Santos na década passada, Dudu Camargo também está no elenco. Com passagens relevantes pela Globo e SBT, a jornalista Michelle Barros e Walério Araújo, estilista bastante conhecido do mundo fashion.

Tem também o ator Guilherme Boury, primo de Fiuk, a atual namorada do cantor Belo, Rayane Figliuzzi. Saory Cardoso, ex do ator Marcello Novaes, atual vilão de Dona de Mim. Luiz Mesquita, filho do apresentador do SBT Otávio Mesquita. Gabily, que já teve um affair com o jogador Neymar, também se encontra no reality rural.

Em relação aos infiltrados, os participantes que vão receber algumas ordens da produção, além de ficar em modo de espera, caso algum participante peça para sair. Os nomes escolhidos foram de Carol Lekker. A moça ficou conhecida por participar do concurso Miss Bumbum 2022 e também participou do reality A Grande Conquista, da Record. Outro nome escolhido foi de Matheus Martins, ator e DJ, que já virou piada nas redes pela sua aparência.

PARTICIPANTES DE A FAZENDA 17

  1. Carol Lekker, Miss Bumbum 2022 (infiltrada)
  2. Creo Kellab, ator
  3. Duda Wendling, atriz
  4. Dudu Camargo, apresentador e jornalista
  5. Fabiano Moraes, pai de Vihh Tube
  6. Fernando Sampaio, ator
  7. Gabily, cantora
  8. Gabriela Spanic, atriz
  9. Guilherme Boury, ator
  10. Kathy Maravilha, DJ e dançarina
  11. Luiz Mesquita, lutador
  12. Maria Caporusso, ex-Casamento às Cegas
  13. Martina Sanzi, ex-De Férias com o Ex
  14. Matheus Martins, ator, modelo e DJ (infiltrado)
  15. Michelle Barros, jornalista e apresentadora
  16. Nizam Hayek, ex-BBB
  17. Rayane Figliuzzi, namorada de Belo
  18. Renata Müller, criadora de conteúdo
  19. Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
  20. Shia Phoenix, ator
  21. Tàmires Assîs, cunhã-poranga do Boi Garanhão e ex de Davi Brito
  22. Toninho Tornado, humorista
  23. Walério Araújo, estilista
  24. Wallas Arrais, cantor de forró
  25. Will Guimarães, DJ e modelo
  26. Yoná Sousa, ex-Ilhados com a Sogra

