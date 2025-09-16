A Fazenda 17: Descubra quem são os infiltrados e mais informações sobre o elenco
Clique aqui e escute a matéria
Na última segunda-feira (15), finalmente, os telespectadores viram o elenco da nova edição de A Fazenda 17. Uma mistura de nomes conhecidos, outros nem tanto e ainda de dois infiltrados pela produção.
Os nomes mais populares são o da atriz Gabriela Spanic, a eterna A Usurpadora, reprisada recentemente pelo SBT. Uma das apostas de Silvio Santos na década passada, Dudu Camargo também está no elenco. Com passagens relevantes pela Globo e SBT, a jornalista Michelle Barros e Walério Araújo, estilista bastante conhecido do mundo fashion.
Tem também o ator Guilherme Boury, primo de Fiuk, a atual namorada do cantor Belo, Rayane Figliuzzi. Saory Cardoso, ex do ator Marcello Novaes, atual vilão de Dona de Mim. Luiz Mesquita, filho do apresentador do SBT Otávio Mesquita. Gabily, que já teve um affair com o jogador Neymar, também se encontra no reality rural.
Em relação aos infiltrados, os participantes que vão receber algumas ordens da produção, além de ficar em modo de espera, caso algum participante peça para sair. Os nomes escolhidos foram de Carol Lekker. A moça ficou conhecida por participar do concurso Miss Bumbum 2022 e também participou do reality A Grande Conquista, da Record. Outro nome escolhido foi de Matheus Martins, ator e DJ, que já virou piada nas redes pela sua aparência.
PARTICIPANTES DE A FAZENDA 17
- Carol Lekker, Miss Bumbum 2022 (infiltrada)
- Creo Kellab, ator
- Duda Wendling, atriz
- Dudu Camargo, apresentador e jornalista
- Fabiano Moraes, pai de Vihh Tube
- Fernando Sampaio, ator
- Gabily, cantora
- Gabriela Spanic, atriz
- Guilherme Boury, ator
- Kathy Maravilha, DJ e dançarina
- Luiz Mesquita, lutador
- Maria Caporusso, ex-Casamento às Cegas
- Martina Sanzi, ex-De Férias com o Ex
- Matheus Martins, ator, modelo e DJ (infiltrado)
- Michelle Barros, jornalista e apresentadora
- Nizam Hayek, ex-BBB
- Rayane Figliuzzi, namorada de Belo
- Renata Müller, criadora de conteúdo
- Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
- Shia Phoenix, ator
- Tàmires Assîs, cunhã-poranga do Boi Garanhão e ex de Davi Brito
- Toninho Tornado, humorista
- Walério Araújo, estilista
- Wallas Arrais, cantor de forró
- Will Guimarães, DJ e modelo
- Yoná Sousa, ex-Ilhados com a Sogra
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br