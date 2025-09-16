DJ infiltrado em A Fazenda 17 precisa cumprir missão sem que peões percebam

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em A Fazenda 17, o DJ Matheus Martins, um dos infiltrados da edição, foi desafiado a cumprir sua primeira missão. Será que ele conseguiu?

Em A Fazenda 17, o DJ Matheus Martins, um dos infiltrados da edição, foi desafiado a cantar o clássico “Macarena” sempre que o sinal do microfone tocasse — uma das missões da produção que põe à prova sua criatividade e discrição.

Segundo a nova dinâmica do reality, os peões infiltrados precisam cumprir tarefas secretas. Quem falhar perde R$ 5 mil do prêmio total de R$ 50 mil destinado aos infiltrados.

O diretor de realities da Record, Rodrigo Carelli, explicou a missão ao público: “Vamos dar o primeiro comando para Matheus Martins.

Serão tarefas inusitadas que ele precisa cumprir sem que os outros participantes desconfiem. A primeira: cantar ‘ê, Macarena’ sempre que o sinal do microfone tocar.”

No closet, Matheus recebeu a instrução e fingiu estar trocando as pilhas do microfone, enquanto pensava em como realizar a tarefa sem chamar atenção.

Com criatividade e talento para a interpretação, ele conseguiu completar a missão com sucesso. Resta saber: será que algum colega desconfiou do seu desempenho?

Veja momento: