DJ infiltrado em A Fazenda 17 precisa cumprir missão sem que peões percebam
Em A Fazenda 17, o DJ Matheus Martins, um dos infiltrados da edição, foi desafiado a cumprir sua primeira missão. Será que ele conseguiu?
Clique aqui e escute a matéria
Em A Fazenda 17, o DJ Matheus Martins, um dos infiltrados da edição, foi desafiado a cantar o clássico “Macarena” sempre que o sinal do microfone tocasse — uma das missões da produção que põe à prova sua criatividade e discrição.
Segundo a nova dinâmica do reality, os peões infiltrados precisam cumprir tarefas secretas. Quem falhar perde R$ 5 mil do prêmio total de R$ 50 mil destinado aos infiltrados.
O diretor de realities da Record, Rodrigo Carelli, explicou a missão ao público: “Vamos dar o primeiro comando para Matheus Martins.
Serão tarefas inusitadas que ele precisa cumprir sem que os outros participantes desconfiem. A primeira: cantar ‘ê, Macarena’ sempre que o sinal do microfone tocar.”
No closet, Matheus recebeu a instrução e fingiu estar trocando as pilhas do microfone, enquanto pensava em como realizar a tarefa sem chamar atenção.
Com criatividade e talento para a interpretação, ele conseguiu completar a missão com sucesso. Resta saber: será que algum colega desconfiou do seu desempenho?
Veja momento:
Um mestre dos disfarces! O sinal tocou e Matheus teve que cumprir a missão do infiltrado de cantar "Macarena" na frente de Yoná— A Fazenda (@afazendarecord) September 16, 2025
Acesse https://t.co/TVgQofAAFC para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com seis sinais exclusivos pic.twitter.com/6RUXczci16