fechar
A Fazenda | Notícia

DJ infiltrado em A Fazenda 17 precisa cumprir missão sem que peões percebam

Em A Fazenda 17, o DJ Matheus Martins, um dos infiltrados da edição, foi desafiado a cumprir sua primeira missão. Será que ele conseguiu?

Por Bruna Oliveira Publicado em 16/09/2025 às 16:41
DJ Matheus Martins é um dos infiltrados da edição
DJ Matheus Martins é um dos infiltrados da edição - Reprodução/RecordPlus

Clique aqui e escute a matéria

Em A Fazenda 17, o DJ Matheus Martins, um dos infiltrados da edição, foi desafiado a cantar o clássico “Macarena” sempre que o sinal do microfone tocasse — uma das missões da produção que põe à prova sua criatividade e discrição.

Segundo a nova dinâmica do reality, os peões infiltrados precisam cumprir tarefas secretas. Quem falhar perde R$ 5 mil do prêmio total de R$ 50 mil destinado aos infiltrados.

O diretor de realities da Record, Rodrigo Carelli, explicou a missão ao público: “Vamos dar o primeiro comando para Matheus Martins.

Serão tarefas inusitadas que ele precisa cumprir sem que os outros participantes desconfiem. A primeira: cantar ‘ê, Macarena’ sempre que o sinal do microfone tocar.”

No closet, Matheus recebeu a instrução e fingiu estar trocando as pilhas do microfone, enquanto pensava em como realizar a tarefa sem chamar atenção.

Com criatividade e talento para a interpretação, ele conseguiu completar a missão com sucesso. Resta saber: será que algum colega desconfiou do seu desempenho?

Veja momento:

Leia também

A Fazenda: Gaby Spanic rebate pergunta de Dudu Camargo e causa climão
A Fazenda 17

A Fazenda: Gaby Spanic rebate pergunta de Dudu Camargo e causa climão
A Fazenda 17 já tem inimizades declaradas: veja quem não se suporta na sede
reality show

A Fazenda 17 já tem inimizades declaradas: veja quem não se suporta na sede

Compartilhe

Tags