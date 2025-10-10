fechar
Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Odete só pode ter sido morta por uma pessoa; saiba tudo

Cinco personagens são apontados como possíveis assassinos de Odete em "Vale Tudo", mas, segundo site, apenas um pode ter cometido o crime.

Por Thallys Menezes Publicado em 10/10/2025 às 20:28
Odete e César em "Vale Tudo"
Odete e César em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

O mistério continua em "Vale Tudo"!

Odete (Deborah Bloch) foi sepultada e as investigações seguem apontando para os cinco suspeitos principais. 

Porém, após a exibição de sequências ambientadas no dia da morte da bilionária, é possível que apenas um deles possa ter cometido o assassinato. 

Vale Tudo: César é o único que pode ter matado Odete, diz site

As imagens da câmera de segurança do Copacabana Palace apresentadas na narrativa revela, que, seguindo a ordem cronológica, César (Cauã Reymond) é o único assassino possível.

Esse seria o único desfecho logicamente viável segundo a colunista Carla Bittencourt, dado que ele foi o único a entrar no quarto com uma chave depois que Odete abriu a porta para o suspeito anterior a entrar no quarto, Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além disso, a arma do executivo da TCA estava com silenciador, diferentemente da usada para matar Odete. 

Segundo o site, a escolha de outro assassino dentre os cinco requer um maior "malabarismo" do roteiro.

A identidade de quem matou deve ser revelada no último capítulo, que vai ao ar na próxima sexta-feira (17/10). 

 

Leia também

Paolla Oliveira surge de biquíni, cita o frio do Rio e provoca: ‘Casaquinho e bumbum de fora’
Famosas de biquíni

Paolla Oliveira surge de biquíni, cita o frio do Rio e provoca: ‘Casaquinho e bumbum de fora’
Globo agenda reunião para definir assassino de Odete Roitman em Vale Tudo
odete roitman

Globo agenda reunião para definir assassino de Odete Roitman em Vale Tudo

Compartilhe

Tags