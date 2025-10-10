Vale Tudo: Odete só pode ter sido morta por uma pessoa; saiba tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cinco personagens são apontados como possíveis assassinos de Odete em "Vale Tudo", mas, segundo site, apenas um pode ter cometido o crime.

Clique aqui e escute a matéria

O mistério continua em "Vale Tudo"!

Odete (Deborah Bloch) foi sepultada e as investigações seguem apontando para os cinco suspeitos principais.

Porém, após a exibição de sequências ambientadas no dia da morte da bilionária, é possível que apenas um deles possa ter cometido o assassinato.

Vale Tudo: César é o único que pode ter matado Odete, diz site

As imagens da câmera de segurança do Copacabana Palace apresentadas na narrativa revela, que, seguindo a ordem cronológica, César (Cauã Reymond) é o único assassino possível.

Esse seria o único desfecho logicamente viável segundo a colunista Carla Bittencourt, dado que ele foi o único a entrar no quarto com uma chave depois que Odete abriu a porta para o suspeito anterior a entrar no quarto, Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Além disso, a arma do executivo da TCA estava com silenciador, diferentemente da usada para matar Odete.

Segundo o site, a escolha de outro assassino dentre os cinco requer um maior "malabarismo" do roteiro.

A identidade de quem matou deve ser revelada no último capítulo, que vai ao ar na próxima sexta-feira (17/10).