Vale Tudo: Odete só pode ter sido morta por uma pessoa; saiba tudo
Cinco personagens são apontados como possíveis assassinos de Odete em "Vale Tudo", mas, segundo site, apenas um pode ter cometido o crime.
O mistério continua em "Vale Tudo"!
Odete (Deborah Bloch) foi sepultada e as investigações seguem apontando para os cinco suspeitos principais.
Porém, após a exibição de sequências ambientadas no dia da morte da bilionária, é possível que apenas um deles possa ter cometido o assassinato.
Vale Tudo: César é o único que pode ter matado Odete, diz site
As imagens da câmera de segurança do Copacabana Palace apresentadas na narrativa revela, que, seguindo a ordem cronológica, César (Cauã Reymond) é o único assassino possível.
Esse seria o único desfecho logicamente viável segundo a colunista Carla Bittencourt, dado que ele foi o único a entrar no quarto com uma chave depois que Odete abriu a porta para o suspeito anterior a entrar no quarto, Marco Aurélio (Alexandre Nero).
Além disso, a arma do executivo da TCA estava com silenciador, diferentemente da usada para matar Odete.
Segundo o site, a escolha de outro assassino dentre os cinco requer um maior "malabarismo" do roteiro.
A identidade de quem matou deve ser revelada no último capítulo, que vai ao ar na próxima sexta-feira (17/10).