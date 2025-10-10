Assassinato de Odete Roitman em Vale Tudo provoca audiência absurda no Globoplay

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, na última segunda-feira (6), fez a audiência do Globoplay, plataforma de streaming da Globo, ter a sua maior audiência do sinal ao vivo da emissora carioca.

Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a misteriosa cena chegou a ultrapassar 5 milhões de dispositivos simultâneos. De acordo com a Globo, houve um aumento de 132% de audiência em uma transmissão ao vivo.

Porém, na rede social X, a morte de Odete foi bastante detonada. Muitos internautas acharam a sequência “muito ruim” e que pouco lembrou a versão original da trama. “Esse capítulo de Vale Tudo foi muito ruim. Esse roteiro nem faz sentido, a ordem dos acontecimentos, tipo tudo uma bagunça, e o pior é que a Manuela Dias deve ter se achado uma gênia com isso”, Como pode a sequência mais memorável da história da teledramaturgia ter virado isso? Que direção pavorosa. Impacto zero. Que desrespeito ao roteiro de 1988”, foram alguns comentários.

Na Grande São Paulo, o remake chegou aos tão sonhados 30 pontos de audiência na TV aberta. Vale Tudo também está bombando no mercado publicitário.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br