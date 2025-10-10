Assassinato de Odete Roitman em Vale Tudo provoca audiência absurda no Globoplay
O assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo, na última segunda-feira (6), fez a audiência do Globoplay, plataforma de streaming da Globo, ter a sua maior audiência do sinal ao vivo da emissora carioca.
Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, a misteriosa cena chegou a ultrapassar 5 milhões de dispositivos simultâneos. De acordo com a Globo, houve um aumento de 132% de audiência em uma transmissão ao vivo.
Porém, na rede social X, a morte de Odete foi bastante detonada. Muitos internautas acharam a sequência “muito ruim” e que pouco lembrou a versão original da trama. “Esse capítulo de Vale Tudo foi muito ruim. Esse roteiro nem faz sentido, a ordem dos acontecimentos, tipo tudo uma bagunça, e o pior é que a Manuela Dias deve ter se achado uma gênia com isso”, Como pode a sequência mais memorável da história da teledramaturgia ter virado isso? Que direção pavorosa. Impacto zero. Que desrespeito ao roteiro de 1988”, foram alguns comentários.
Na Grande São Paulo, o remake chegou aos tão sonhados 30 pontos de audiência na TV aberta. Vale Tudo também está bombando no mercado publicitário.
