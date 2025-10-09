Vale Tudo: Nise matou Odete Roitman? Vó de Ana Clara "ressuscita" como suspeita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nise morreu em "Vale Tudo"? A vó de Ana Clara já comprometeu Odete ao gravar um vídeo expondo a megera, e agora pode ser responsável por sua morte.

Nova suspeita de matar Odete?

Até o momento, foram divulgados cinco suspeitos de matar Odete Roitman em "Vale Tudo": César (Cauã Reymond), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos).

Porém, internautas seguem especulando outros possíveis assassinos, como Freitas (Luís Lobianco) ou Eugênio (Luis Salem).

Outra possibilidade surge na forma de uma personagem esquecida por muitos espectadores: Nice (Teca Pereira), a avó de Ana Clara (Samantha Jones).

Nise pode ter matado Odete Roitman?

Em imagens divulgadas nas redes sociais, Cauã Reymond aparece deixando o Copocabana Palace em meio às gravações da morte de Odete Roitman.

No vídeo, é possível ver uma mulher que alguns internautas apontaram ser parecida com Nice. O achado fortalece uma teoria que circula nas redes sociais: a de que Nice forjou a própria morte e assassinou Odete.

Entre os espectadores, também há quem pense que Luciano (Licínio Januário), funcionário da TCA e amigo de Ivan (Renato Góes), é neto de Nice, e está ajudando ela em um plano contra Odete.

Até o momento, não há qualquer informação divulgada pela Globo sobre essa possível trama. O assassino da vilã só será revelado no último capítulo, marcado para 17 de outubro.

