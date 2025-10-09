Horário Vale Tudo hoje (09/10): Suspeitos da morte de Odete ficam cara a cara com a polícia
Momento tenso para os suspeitos de matar Odete Roitman em "Vale Tudo"! César, Celina, Heleninha, Marco Aurélio e Maria de Fátima falam com a polícia.
Clique aqui e escute a matéria
As investigações do assassinato de Odete Roitman seguem firmes em "Vale Tudo"!
Nesta quinta (9), a polícia colherá os depoimentos dos suspeitos de matar a vilã de Deborah Bloch e grandes segredos podem ser revelados. Saiba tudo!
Resumo da novela Vale Tudo hoje (09/10)
Suspeitos pela morte de Odete dão seus depoimentos.
São esperados depoimentos de César, Celina, Heleninha, Marco Aurélio e Maria de Fátima.
Resumo de Vale Tudo - amanhã (10/10)
Daniela é contratada pela Paladar como advogada. Marco Aurélio e Leila vislumbram assumir a TCA. Maria de Fátima é ameaçada de despejo e é cancelada nas redes sociais. Cecilia e Laís descobrem uma informação importante sobre Luiz. César despreza Maria de Fátima. Raquel aconselha Maria de Fátima a arrumar um emprego. Leonardo tem uma convulsão e desmaia.
Fonte: Gshow
*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição
Horário Vale Tudo hoje (09/10)
"Vale Tudo" vai ao ar nesta quinta-feira (09/10) às 21h20, após o Jornal Nacional.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Após a novela, vai ao ar o documentário "Terceirão".