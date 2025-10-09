Globo vai decidir o assassino de Odete Roitman em Vale Tudo na próxima terça-feira
A Globo ainda não está segura sobre o assassino de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo. Por isso, uma reunião na próxima terça-feira (14) será decisiva para definir o mistério que tomou conta da trama. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.
Paulo Silvestrini, diretor, e a autora da trama, Manuela Dias, finalmente chegaram a um consenso, porém as opiniões dos executivos da emissora também não podem ser ignoradas.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a filha de Raquel (Taís Araújo), Maria de Fátima (Bella Campos), não deve ser a assassina da empresária. Provavelmente, vai terminar rica e deixar o filho com os cuidados da mãe.
Por falar em Vale Tudo, a cena da morte de Odete Roitman (Debora Bloch), exibida na última segunda-feira (6), foi alvo de revolta nas redes sociais. Muitos internautas acharam a sequência completamente sem nexo e mal feita. “Esse capítulo de Vale Tudo foi muito ruim. Esse roteiro nem faz sentido, a ordem dos acontecimentos, tipo tudo uma bagunça, e o pior é que a Manuela Dias deve ter se achado uma gênia com isso”, desabafou um perfil.
