Globo vai decidir o assassino de Odete Roitman em Vale Tudo na próxima terça-feira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo ainda não está segura sobre o assassino de Odete Roitman (Debora Bloch) em Vale Tudo. Por isso, uma reunião na próxima terça-feira (14) será decisiva para definir o mistério que tomou conta da trama. A informação é da coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo.

Paulo Silvestrini, diretor, e a autora da trama, Manuela Dias, finalmente chegaram a um consenso, porém as opiniões dos executivos da emissora também não podem ser ignoradas.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, a filha de Raquel (Taís Araújo), Maria de Fátima (Bella Campos), não deve ser a assassina da empresária. Provavelmente, vai terminar rica e deixar o filho com os cuidados da mãe.

Por falar em Vale Tudo, a cena da morte de Odete Roitman (Debora Bloch), exibida na última segunda-feira (6), foi alvo de revolta nas redes sociais. Muitos internautas acharam a sequência completamente sem nexo e mal feita. “Esse capítulo de Vale Tudo foi muito ruim. Esse roteiro nem faz sentido, a ordem dos acontecimentos, tipo tudo uma bagunça, e o pior é que a Manuela Dias deve ter se achado uma gênia com isso”, desabafou um perfil.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br