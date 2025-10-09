Personagem de Vale Tudo confessa que matou Odete Roitman e provoca reviravolta inesperada na novela
Clique aqui e escute a matéria
“Vale Tudo” prepara mais uma reviravolta que promete virar tudo de cabeça para baixo nos capítulos finais da novela. Heleninha (Paolla Oliveira), até então lutando contra a dependência alcoólica, vai se envolver em uma situação que a deixa à beira do desespero: convencida de que matou sua mãe, Odete Roitman (Debora Bloch), ela vai se entregar à polícia.
Confusa e atormentada pela culpa, ela relata lapsos de memória daquela noite, acreditando ser responsável pelo crime, e acaba presa, deixando todos ao redor em choque.
No entanto, a história toma um novo rumo quando Tia Celina (Malu Galli) intervém. A socialite afirma que, na verdade, foi ela quem cometeu o assassinato, tentando proteger a sobrinha. Evidências comprometedoras, como impressões digitais na arma do crime, envolvem as duas, criando uma teia de dúvidas e tensão.
Com a confissão de Celina, Heleninha é liberada, enquanto a tia vai para a prisão, e o público fica sem saber em quem confiar. A dúvida sobre a autoria do crime continua, e o mistério sobre a morte de Odete promete gerar mais tensão, intrigas e reviravoltas nas próximas cenas.
O post Personagem de Vale Tudo confessa que matou Odete Roitman e provoca reviravolta inesperada na novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.