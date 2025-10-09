fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Personagem de Vale Tudo confessa que matou Odete Roitman e provoca reviravolta inesperada na novela

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 09/10/2025 às 17:01
Personagem de Vale Tudo confessa que matou Odete Roitman e provoca reviravolta inesperada na novela
Personagem de Vale Tudo confessa que matou Odete Roitman e provoca reviravolta inesperada na novela - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Vale Tudo” prepara mais uma reviravolta que promete virar tudo de cabeça para baixo nos capítulos finais da novela. Heleninha (Paolla Oliveira), até então lutando contra a dependência alcoólica, vai se envolver em uma situação que a deixa à beira do desespero: convencida de que matou sua mãe, Odete Roitman (Debora Bloch), ela vai se entregar à polícia.

Confusa e atormentada pela culpa, ela relata lapsos de memória daquela noite, acreditando ser responsável pelo crime, e acaba presa, deixando todos ao redor em choque.

No entanto, a história toma um novo rumo quando Tia Celina (Malu Galli) intervém. A socialite afirma que, na verdade, foi ela quem cometeu o assassinato, tentando proteger a sobrinha. Evidências comprometedoras, como impressões digitais na arma do crime, envolvem as duas, criando uma teia de dúvidas e tensão.

Com a confissão de Celina, Heleninha é liberada, enquanto a tia vai para a prisão, e o público fica sem saber em quem confiar. A dúvida sobre a autoria do crime continua, e o mistério sobre a morte de Odete promete gerar mais tensão, intrigas e reviravoltas nas próximas cenas.

O post Personagem de Vale Tudo confessa que matou Odete Roitman e provoca reviravolta inesperada na novela foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Sonia Abrão volta a detonar Vale Tudo: ‘É de uma pobreza’
odete roitman

Sonia Abrão volta a detonar Vale Tudo: ‘É de uma pobreza’
Reta final de Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Situações forçadas’
odete roitman

Reta final de Vale Tudo é massacrada por jornalista da Globo: ‘Situações forçadas’

Compartilhe

Tags