Que horas passa a novela Vale Tudo hoje (06/10)? A morte de Odete Roitman vem aí!

Quem matou Odete Roitman em "Vale Tudo"? A dona da TCA e grande vilã da novela será assassinada no capítulo desta segunda-feira (06/10).

Chegou o grande dia em "Vale Tudo"!

Assim como na versão original da novela, Odete Roitman será baleada por um assassino misterioso.

Entre os principais suspeitos apontados pela autora Manoela Dias, cinco personagens: Maria de Fátima, Marco Aurélio, César, Celina e Heleninha. Saiba tudo!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (06/10)

Raquel confessa a Ivan que teme que Maria de Fátima atente contra Odete. Celina se preocupa com o sumiço de Heleninha. Odete passa as últimas orientações para Consuêlo antes de viajar. Odete fica surpresa ao saber que Maria de Fátima está viva. Marco Aurélio, Maria de Fátima e César têm planos em relação a Odete. Odete recebe uma pessoa em seu quarto.

Resumo de Vale Tudo - amanhã (07/10)

Odete é encontrada morta em seu quarto de hotel. Raquel e Ivan desconfiam de Maria de Fátima. Freitas recebe uma ligação informando sobre a morte de Odete. Afonso e Heleninha indicam Marco Aurélio para substituir Odete na presidência da TCA. Depois de olhar as imagens das câmeras de segurança do hotel, o delegado Mauro identifica as pessoas suspeitas de terem tirado a vida de Odete.

Fonte: Gshow

*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição

Que horas começa Vale Tudo hoje (06/10)?

"Vale Tudo" vai ao ar nesta segunda-feira (06/10) às 21h20, após o Jornal Nacional. Após a novela, vai ao ar o Estrela da Casa.