Britânico The Guardian alfineta Vale Tudo: “Perdeu muito o foco político”

O remake de Vale Tudo recebeu uma crítica no jornal britânico The Guardian. O responsável por isso foi Tiago Rogero, correspondente do jornal na América do Sul.

Em uma publicação em que avalia quais os programas têm sido mais comentados no país em que vive cada correspondente do jornal, Tiago fez uma crítica sobre a trama de Manuela Dias. Ele apontou que a novela, de fato, está bem em audiência, mas perdeu a sua essência política.

“A nova versão – lançada em um momento de profunda polarização política – perdeu muito do foco político original, mas tem obtido forte audiência e provocado acalorados debates online”, pontuou.

O jornalista também pontuou que a novela gera muita polêmica nas redes sociais. Nem todos concordaram com as mudanças bruscas pelas quais a trama de Gilberto Braga tem passado.

“Enquanto muitos espectadores apreciam a releitura, com clipes viralizando nas redes sociais, também houve críticas às mudanças no enredo original e à reprodução de estereótipos frequentemente associados às mulheres negras em relação a uma das protagonistas”, explicou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br