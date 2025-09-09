Hoje tem Vale Tudo? Confira o horário especial de hoje (09/09), com jogo da Seleção

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Vale Tudo" vai ao ar em horário diferenciado nesta terça-feira (09/09)! Confira que horas vai ao ar a conclusão do casamento de Odete e César.

Clique aqui e escute a matéria

Odete (Deborah Bloch) vai conseguir se casar com César (Cauã Reymond) "Vale Tudo"?

Após a crise provocada por Maria de Fátima (Bella Campos), a empresária tentará salvar a cerimônia no capítulo de hoje (9), que vai ao ar em horário especial. Saiba tudo!

Resumo dos próximos capítulos de Vale Tudo

Terça-feira (08/09)



Odete impede que César deixe a festa de casamento e comunica aos convidados que a matéria é falsa. Olavo seduz Celina. Odete presenteia César com um carro. Marco Aurélio comenta com Leila que o Conselho da TCA acabará afastando Odete da presidência. César revela a Odete que participou do roubo do quadro de Heleninha, afirmando que foi ideia de Maria de Fátima.

Mário Sérgio comunica a Odete que foi Maria de Fátima a responsável pela matéria difamando César. Vasco pede a Ivan para organizar uma viagem de lua de mel para ele e Lucimar. Afonso comenta com Solange que o casamento da mãe afetou a TCA com a queda das ações da empresa. Odete afirma a Marco Aurélio que sabe que ele continua lhe roubando.

Quarta-feira (09/09)

Marco Aurélio enfrenta Odete, exigindo uma participação maior nos lucros da TCA. Olavo e Celina dormem juntos, e Eugênio se surpreende. Odete fica preocupada ao ver uma matéria sobre todos os homens com quem se relacionou, temendo impacto no Conselho da TCA. Marina vende informação da mansão para Maria de Fátima, contando que Olavo tem um caso com Celina.

Mário Sérgio diz a Odete que a matéria sobre ela foi plantada por alguém da diretoria da TCA. Marco Aurélio estranha o elogio que Odete faz à clínica de estética de Leila. Freitas comunica a Marco Aurélio que o contato deles avisou que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza. Marco Aurélio avisa a Leila que eles foram denunciados.

*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição

Horário de Vale Tudo hoje (09/09)

"Vale Tudo" vai ao ar nesta terça-feira (09/09) em horário especial: 22h30.

A mudança se deve ao jogo Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias da Copa de 2026.

Após a novela, vai ao ar o reality "Estrela da Casa".