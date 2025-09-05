fechar
Que horas começa Vale Tudo hoje (05/09)? Consuêlo flagra Aldeíde e André juntos!

Aldeíde e André adiaram muito esse momento, mas Consuêlo finalmente descobrirá o namoro dos dois em "Vale Tudo"! Confira como será a revelação!

Por Thallys Menezes Publicado em 05/09/2025 às 18:47
Consuêlo e Aldeíde em Vale Tudo
Consuêlo e Aldeíde em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Briga de amigas em "Vale Tudo"!

Após muitos capítulos de sigilo, Consuêlo (Belize Pombal) descobrirá o namoro entre o filho André (Breno Ferreira) e a amiga Aldeíde (Karine Teles), e a secretária da TCA não vai gostar nada disso. Veja resumo e horário do dia!

Resumo dos próximos capítulos de Vale Tudo

Sexta-feira (05/09)

Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas, e é pedida em casamento novamente pelo marido. Consuêlo flagra Aldeíde com André. Consuêlo acusa Aldeíde de pervertida. André deixa claro a Consuêlo que não terminará seu namoro com Aldeíde. Eugênio mostra a Celina e Odete a postagem que Maria de Fátima fez em seu perfil, expondo a família Roitman.

André se muda para a casa de Poliana e Aldeíde. Afonso diz que não vai seguir com o tratamento, e Solange tenta animá-lo. Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso. Odete chega à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos.

Sábado (06/09)

Odete assume seu namoro com César, e comenta com Celina que Estéban está de volta ao Brasil. Raquel diz a Ivan que pretende transformar a Paladar em uma cozinha solidária. Renato conversa com Sardinha sobre a ideia de criar uma revista para a Tomorrow. Maria de Fátima fica sabendo por Marina que César se casará com Odete.

Afonso se recusa a voltar ao hospital e seguir com o tratamento enquanto não há um doador. Ana Clara decide reunir fotos e vídeos com Leonardo, para se prevenir das armações de Odete. A campanha da Paladar faz sucesso. Aldeíde e André decidem alugar o apartamento e avisam para Poliana. Afonso entra com Solange, Renato e Sardinha em um restaurante e se depara com Maria de Fátima e Mário Sérgio.

*O resumo é uma previsão. Os acontecimentos de cada capítulo estão sujeitos a alterações na edição

Quando termina a novela Vale Tudo?

"Vale Tudo" chega ao fim em 17 de outubro, com reapresentação do último capítulo no sábado (18/10). "Três Graças", nova novela das 21h estreia dia 20 de outubro.

Que horas passa Vale Tudo hoje (05/09)?

"Vale Tudo" vai ao ar nesta sexta-feira (05/09) às 21h20, após o Jornal Nacional. Depois da novela, será exibido o reality show Estrela da Casa.

