Vale Tudo: Raquel e Maria de Fátima podem se unir para derrubar Odete
Raquel e Maria de Fátima juntas novamente em "Vale Tudo"? Após rompimento dramático, mãe e filha podem se aliar contra Odete Roitman na reta final.
A reta final de "Vale Tudo" vem aí e está sendo gravada sob grande sigilo.
A morte de Odete Roitman (Deborah Bloch) é dada como certa, assim como na primeira versão. Porém, antes do assassinato, a vida da vilã pode ser afetada por uma aliança inesperada.
Vale Tudo: Raquel, Maria de Fátima e Ana Clara podem se unir para derrubar Odete
Nos últimos capítulos, Maria de Fátima (Bella Campos) descobriu que Leonardo (Guilherme Magon), filho de Odete, está vivo, sendo mantido em sigilo pela mãe.
Em breve, Fátima formará uma aliança com Ana Clara (Samantha Jones), cuidadora e agora esposa do rapaz, contra a dona da TCA, segundo o Notícias da TV.
As duas estão envolvidas em cenas que tem sido gravadas em sigilo pela produção e que podem alterar drasticamente o rumo da trama de Odete.
Quem também está envolvida nas sequências secretas é Raquel (Taís Araújo), que foi a responsável por expor o grande segredo de Odete na versão de 1988.
Na primeira novela a protagonista expunha a todos que Odete dirigia o carro durante o acidente que matou Leonardo, e não Heleninha.
Ainda não há detalhes mais específicos de como será a trama, mas é possível que a queda de Odete aconteça por meio da aliança das três personagens, mesmo após o rompimento entre Raquel e Fátima.