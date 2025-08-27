Horário da novela Vale Tudo hoje (27/08): Afonso dá primeiros sintomas de leucemia
Uma fase difícil para a família Roitman tem início em "Vale Tudo". Afonso começa a apresentar os primeiros sinais de que está doente.
A vida dos Roitman ficará ainda mais difícil em "Vale Tudo"!
Nos próximos capítulos, Afonso (Humberto Carrão) será diagnosticado com leucemia mieloide e precisará de um transplante de medula.
O herdeiro da TCA apresentará seus primeiros sintomas no capítulo desta quarta-feira (27). Confira resumo e horário!
Resumo novela Vale Tudo hoje (27/08)
Celina fica inconformada com a saída de Afonso de sua casa. Heleninha nota manchas roxas no braço de Afonso. Ana Clara reclama de Odete com Leonardo. Raquel se sente humilhada ao ser vista por Heleninha e Celina na praia vendendo sanduíche. Marieta avisa a Afonso que o nariz do executivo está sangrando.
Bartolomeu coloca uma câmera escondida em seu corpo para almoçar com Gerson. Ana Clara participa do grupo do Alcoólicos Anônimos (AA) para encontrar Heleninha. Afonso resolve deixar a TCA e vender suas ações para Odete. Maria de Fátima procura Raquel.
Resumo Vale Tudo amanhã (28/08)
Raquel despreza Maria de Fátima. Afonso entrega a Odete o relatório que fez sobre as finanças da TCA, onde constata que Marco Aurélio vem extorquindo a empresa há anos. Afonso passa mal. Ana Clara conversa com Leonardo sobre sua intenção de se casar com ele. Igor nota o cansaço de Afonso.
Odete confronta Marco Aurélio. Ivan pressiona Gerson a confessar que foi Odete quem armou contra ele. Maria de Fátima avisa a Afonso que o filho que espera não é dele. Celina compra a casa da Paladar e coloca no nome de Raquel e Poliana. Celina pede segredo a Odete sobre sua aquisição, e Heleninha ouve.
Que horas começa Vale Tudo hoje (27/08)?
"Vale Tudo" será exibida nesta quarta-feira (26/08) mais cedo que o usual, às 20h35, após o Jornal Nacional.
A novela será seguida do futebol e do reality Estrela da Casa.