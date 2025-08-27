Consegue? Vale Tudo ainda não marcou o ibope que a Globo deseja

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A novela Vale Tudo, de Manuela Dias, finalmente conseguiu pegar no tranco e tem obtido ótimos índices de audiência, mas ainda não emplacou 30 pontos, número estabelecido pela Globo no horário.

A última novela que conseguiu essa façanha foi Terra e Paixão, escrita por Walcyr Carrasco, que marcou 31,8 pontos em seu último capítulo, em 19 de janeiro de 2024. Nem mesmo o remake de Renascer, de Bruno Luperi, grande aposta da emissora, conseguiu atingir o patamar.

A trama do neto de Benedito Ruy Barbosa somente se aproximou dos 28,3 pontos, seu maior índice. A problemática Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, teve sua maior audiência com 25,1 pontos, em março deste ano. Porém, o remake de Vale Tudo tem mais chances de conquistar os tão almejados 30 pontos sonhados pela Globo.

Primeiro, que uma série de revelações estão por vir nos últimos meses da trama, como o assassinato de Odete Roitman (Debora Bloch). Outro, é o conflito criado por Manuela Dias, como o filho da vilã, Leonardo (Guilherme Magon), que se encontra vivo e ninguém sabe.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br