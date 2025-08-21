fechar
Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Odete humilha Maria de Fátima com tapa na cara: "Sua pobre"

Intrigas e revelações vão agitar os próximos capítulos de "Vale Tudo", com direito a confronto explosivo entre Odete e Maria de Fátima.

Por Thallys Menezes Publicado em 21/08/2025 às 19:52
Odete (Deborah Bloch) em Vale Tudo
Odete (Deborah Bloch) em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Os próximos capítulos de “Vale Tudo” vão trazer um dos momentos mais explosivos da trama.

Odete (Débora Bloch) descobre a traição de Maria de Fátima (Bella Campos) e reage com fúria, sentindo-se enganada não apenas por causa de Afonso (Humberto Carrão), mas também pela confiança que depositou na nora.

Vale Tudo: Odete e Maria de Fátima partem para briga

A situação fica insustentável quando Fátima enfrenta a família sem demonstrar arrependimento, chegando a insultar todos os parentes de Afonso, revela a colunista Carla Bittencourt.

Leia Também

“A sua irmã é uma parasita mentirosa e os seus filhos são uns inúteis… Fora o que morreu, né? Que esse se livrou de ter que conviver com vocês”, dirá a filha de Raquel, com ódio.

Diante das provocações, Odete perde o controle e estapeia a vilã, expulsando ela de casa após uma cena marcada por gritos e tensão. “Vai embora daqui, sua pobre!”, dirá a dona da TCA, segundo a coluna.

Antes de deixar a mansão, porém, Fátima lança uma revelação inesperada: Celina (Malu Galli), irmã de Odete, mantém uma sociedade secreta com Raquel (Taís Araújo) na Paladar.

O choque deixa a matriarca Roitman sem palavras, e ela não vai deixar barato para a irmã. Em breve, Celina será obrigada por Odete a vender sua parte na Paladar.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Lucimar da primeira versão de Vale Tudo, Maria Gladys retoma carreira de atriz após polêmicas
Maria Gladys

Lucimar da primeira versão de Vale Tudo, Maria Gladys retoma carreira de atriz após polêmicas
Vale Tudo: Ivan tem uma nova virada na carreira após ser preso
Novela

Vale Tudo: Ivan tem uma nova virada na carreira após ser preso

Compartilhe

Tags