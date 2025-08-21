Vale Tudo: Odete humilha Maria de Fátima com tapa na cara: "Sua pobre"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Intrigas e revelações vão agitar os próximos capítulos de "Vale Tudo", com direito a confronto explosivo entre Odete e Maria de Fátima.

Os próximos capítulos de “Vale Tudo” vão trazer um dos momentos mais explosivos da trama.

Odete (Débora Bloch) descobre a traição de Maria de Fátima (Bella Campos) e reage com fúria, sentindo-se enganada não apenas por causa de Afonso (Humberto Carrão), mas também pela confiança que depositou na nora.

Vale Tudo: Odete e Maria de Fátima partem para briga

A situação fica insustentável quando Fátima enfrenta a família sem demonstrar arrependimento, chegando a insultar todos os parentes de Afonso, revela a colunista Carla Bittencourt.

“A sua irmã é uma parasita mentirosa e os seus filhos são uns inúteis… Fora o que morreu, né? Que esse se livrou de ter que conviver com vocês”, dirá a filha de Raquel, com ódio.

Diante das provocações, Odete perde o controle e estapeia a vilã, expulsando ela de casa após uma cena marcada por gritos e tensão. “Vai embora daqui, sua pobre!”, dirá a dona da TCA, segundo a coluna.

Antes de deixar a mansão, porém, Fátima lança uma revelação inesperada: Celina (Malu Galli), irmã de Odete, mantém uma sociedade secreta com Raquel (Taís Araújo) na Paladar.

O choque deixa a matriarca Roitman sem palavras, e ela não vai deixar barato para a irmã. Em breve, Celina será obrigada por Odete a vender sua parte na Paladar.