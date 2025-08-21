Que horas começa a novela Vale Tudo hoje (21/08)? Afonso flagra Fátima com César!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Maria de Fátima será desmascarada em "Vale Tudo"! Afonso descobre o caso da megera com César, pondo o casamento dos dois em risco.

Clique aqui e escute a matéria

É dia de barraco em "Vale Tudo"!

Após uma conversa reveladora com Sardinha (Lucas Leto), Afonso (Humberto Carrão) vai flagrar sua esposa Maria de Fátima (Bella Campos) com César (Cauã Reymons. Saiba tudo!

Resumo da novela Vale Tudo hoje (20/08)

Odete afirma a Heleninha, Afonso e Celina que Ivan agiu por conta própria. Aldeíde se oferece para ajudar a pagar a fiança de Ivan. Sardinha procura Afonso dizendo que tem provas contra Maria de Fátima. Afonso fica atordoado com todas as provas e informações apresentadas por Sardinha.

Marco Aurélio revela a Freitas um plano de enriquecimento ilícito. Afonso flagra Maria de Fátima com César. Heleninha conta ao grupo do AA como Leonardo morreu. Bartolomeu acolhe Ivan. Celina chama Odete, ao ver Maria de Fátima discutindo com Afonso. Maria de Fátima mente para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele.

Quando começou a novela Vale Tudo 2025?

O remake de "Vale Tudo" estreou em 31 de março deste ano, há aproximadamente cinco meses. A novela tem previsão de término para meados de outubro.

Horário Vale Tudo hoje (21/08)

"Vale Tudo" vai ao ar nesta quinta-feira (21/08) às 21h20, depois do Jornal Nacional ir ao ar.