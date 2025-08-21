Que horas começa a novela Vale Tudo hoje (21/08)? Afonso flagra Fátima com César!
Maria de Fátima será desmascarada em "Vale Tudo"! Afonso descobre o caso da megera com César, pondo o casamento dos dois em risco.
É dia de barraco em "Vale Tudo"!
Após uma conversa reveladora com Sardinha (Lucas Leto), Afonso (Humberto Carrão) vai flagrar sua esposa Maria de Fátima (Bella Campos) com César (Cauã Reymons. Saiba tudo!
Resumo da novela Vale Tudo hoje (20/08)
Odete afirma a Heleninha, Afonso e Celina que Ivan agiu por conta própria. Aldeíde se oferece para ajudar a pagar a fiança de Ivan. Sardinha procura Afonso dizendo que tem provas contra Maria de Fátima. Afonso fica atordoado com todas as provas e informações apresentadas por Sardinha.
Marco Aurélio revela a Freitas um plano de enriquecimento ilícito. Afonso flagra Maria de Fátima com César. Heleninha conta ao grupo do AA como Leonardo morreu. Bartolomeu acolhe Ivan. Celina chama Odete, ao ver Maria de Fátima discutindo com Afonso. Maria de Fátima mente para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele.
Quando começou a novela Vale Tudo 2025?
O remake de "Vale Tudo" estreou em 31 de março deste ano, há aproximadamente cinco meses. A novela tem previsão de término para meados de outubro.
Horário Vale Tudo hoje (21/08)
"Vale Tudo" vai ao ar nesta quinta-feira (21/08) às 21h20, depois do Jornal Nacional ir ao ar.