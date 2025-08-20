Vale Tudo horário hoje (20/08): Ivan é preso por armação de Odete; veja resumo e horário
Ivan cai na armadilha de Odete em "Vale Tudo"! Saiba o que vem aí para o amado de Raquel e confira o horário da novela nesta quarta (20).
"Vale Tudo" põe em Ivan (Renato Góes) em sua situação complicada!
Gravado dando suborno a um profissional da alfândega, o namorado de Raquel (Taís Araújo) se vê vítima da maldade de Odete (Deborah Secco). Saiba tudo!
Resumo da novela Vale Tudo hoje (20/08)
Ivan é conduzido para a delegacia. Sardinha conta a Solange suas últimas descobertas sobre Maria de Fátima. Maria de Fátima diz a Celina que pode provar que o Afonso é o pai do filho que espera. Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan. Odete finge surpresa ao ser avisada pela Polícia Federal que Ivan foi preso.
Maria de Fátima conta a César que conseguiu apressar o exame de DNA subornando uma funcionária do laboratório, e que o resultado confirma a paternidade do amante. Ivan se dá conta de que caiu na armação de Odete. Raquel acusa Odete na delegacia. Sardinha sugere que Solange conte tudo o que descobriu sobre Maria de Fátima a Afonso, mas ela recusa. Marco Aurélio avisa a Leila que talvez eles tenham que sair do país.
Quando terminar Vale Tudo?
"Vale Tudo" deve acabar em 17 de outubro, uma sexta-feira. O horário das nove da Globo será ocupado por "Três Graças", de Agnaldo Silva.
Horário de Vale Tudo hoje (20/08)
"Vale Tudo" vai ao ar nesta quarta-feira (20/08) às 20h30, após o Jornal Nacional.