Horário Vale Tudo hoje (12/08): Odete e Raquel partem para briga! Veja resumo e horário do dia
A armação da maionese chega a seu clímax em "Vale Tudo"! Odete e Raquel ficam cara a cara após o plano que quase deu fim à Paladar.
Raquel está em perigo em "Vale Tudo"!
A protagonista de (Taís Araújo) e sua empresa Paladar serão alvo de um plano malvado de Odete (Deborah Bloch). A ideia da megera será sabotar a maionese. Confira o que vem aí!
Resumo da novela Vale Tudo hoje (12/08)
Walter é interrogado por todos da Paladar. Pascoal e Gilda decidem seguir Walter. Solange avisa a Sardinha que não quer contar a ninguém que está grávida. Solange fica presa no elevador da TCA com Afonso. Pascoal e Gilda descobrem que Walter e Odete são um casal.
Odete termina o relacionamento com Walter, e César se interessa. Poliana e Raquel confrontam Odete. Lucimar e Jorginho gostam de saber que Vasco conseguiu uma quitinete no prédio em que eles moram. Celina confessa a Raquel seu temor de ser descoberta por Odete como sócia da Paladar. Eugênio avisa a todos que Heleninha sumiu.
Próximo capítulo de Vale Tudo - resumo (13/08)
Celina fica desesperada com o sumiço de Heleninha. César e Odete passam a noite juntos. Tiago encontra Heleninha na rua em estado deplorável e toma uma atitude drástica para dar uma lição na mãe. Renato leva Heleninha para casa. Heleninha diz a Celina que Tiago sumiu. Renato e Marco Aurélio saem em busca de Tiago.
Tiago é abordado por três jovens, e acaba sendo agredido e roubado por eles. Uma viatura da polícia avisa a Marco Aurélio que Tiago está no hospital. Marco Aurélio culpa Heleninha. Heleninha promete a Tiago que vai parar de beber. Maria de Fátima nota que César não passou a noite em casa. Solange conta a Renato que está grávida.
Quando termina Vale Tudo 2025?
"Vale Tudo" deve terminar em 17 de outubro, com reapresentação no último capítulo no dia 18. "Três Graças", nova novela da Globo, substitui o remake no dia 20.