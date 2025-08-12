fechar
Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Após traição, Celina desafia Odete para proteger Raquel

Após Raquel perder tudo em "Vale Tudo", Celina toma decisão inesperada que revolta Odete e muda o rumo da trama; saiba o que vem aí na novela.

Por Thallys Menezes Publicado em 12/08/2025 às 19:51
Celina e Odete em Vale Tudo
Celina e Odete em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Celina (Malu Galli) vai reagir em "Vale Tudo"!

Depois de corrigir um erro terrível contra Raquel (Taís Araújo), a ricaça vai desafiar Odete (Deborah Bloch).

Vale Tudo: Celina desafia Odete após ajudar Raquel

Nos próximos capítulos, após a compra da Paladar por Odete e a liquidação da empresa, Raquel perderá tudo e ficará na miséria.

Culpada pela situação da ex-sócia, Celina decidirá ajudá-la comprando a antiga sede da empresa e entregando o imóvel como presente, para que ela possa se reerguer, revela o site Resumo da Semana.

Celina será confrontada por Odete sobre seu paradeiro e aproveitará para revelar que esteve com Raquel. A confissão provocará o desprezo da vilã, que acusará a irmã de agir de forma imprudente.

Sem se intimidar, Celina explicará que adquiriu novamente o imóvel que antes fora seu e o repassou à antiga parceira de negócios, destacando que não se importa com a opinião de Odete.

A troca terminará com insinuações ácidas da vilã sobre a generosidade da irmã, que, por sua vez, pedirá discrição em relação a Heleninha.

“Nossa, Celina, parabéns! Tô quase batendo palmas pra você. Seu esforço de ficar mais pobre a cada dia, tá batendo recorde!”, dirá Odete.

“Você sempre com uma palavra gentil, não é, Odete? Eu só te peço que você não conte nada pra Heleninha”, responde a irmã.

Segundo o site, a sequência irá ao ar no capítulo 129, previsto para 27 de agosto,

