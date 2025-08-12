Vale Tudo: Após traição, Celina desafia Odete para proteger Raquel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após Raquel perder tudo em "Vale Tudo", Celina toma decisão inesperada que revolta Odete e muda o rumo da trama; saiba o que vem aí na novela.

Clique aqui e escute a matéria

Celina (Malu Galli) vai reagir em "Vale Tudo"!

Depois de corrigir um erro terrível contra Raquel (Taís Araújo), a ricaça vai desafiar Odete (Deborah Bloch).

Vale Tudo: Celina desafia Odete após ajudar Raquel

Nos próximos capítulos, após a compra da Paladar por Odete e a liquidação da empresa, Raquel perderá tudo e ficará na miséria.

Culpada pela situação da ex-sócia, Celina decidirá ajudá-la comprando a antiga sede da empresa e entregando o imóvel como presente, para que ela possa se reerguer, revela o site Resumo da Semana.

Celina será confrontada por Odete sobre seu paradeiro e aproveitará para revelar que esteve com Raquel. A confissão provocará o desprezo da vilã, que acusará a irmã de agir de forma imprudente.

Sem se intimidar, Celina explicará que adquiriu novamente o imóvel que antes fora seu e o repassou à antiga parceira de negócios, destacando que não se importa com a opinião de Odete.

A troca terminará com insinuações ácidas da vilã sobre a generosidade da irmã, que, por sua vez, pedirá discrição em relação a Heleninha.

“Nossa, Celina, parabéns! Tô quase batendo palmas pra você. Seu esforço de ficar mais pobre a cada dia, tá batendo recorde!”, dirá Odete.

“Você sempre com uma palavra gentil, não é, Odete? Eu só te peço que você não conte nada pra Heleninha”, responde a irmã.

Segundo o site, a sequência irá ao ar no capítulo 129, previsto para 27 de agosto,