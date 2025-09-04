Tony Ramos volta a gravar como Abel em Dona de Mim: "Morreu mesmo?"
Abel está de volta em "Dona de Mim"? A perda do personagem de Tony Ramos chocou os espectadores, e o grande ator está de volta em breve.
Tony Ramos de volta em "Dona de Mim"?
O grande ator global levou o público às lágrimas no último mês com a morte de seu personagem, o empresário Abel Boaz, na novela.
O acontecimento chocou os espectadores, que, até hoje, seguem em dúvida se o empresário e pai de Sofia (Elis Cabral) realmente morreu, mesmo que seu corpo tenha sido encontrado.
Agora, uma novidade acalenta o coração de quem quer o retorno de Abel
Tony Ramos volta a gravar Dona de Mim
Tony Ramos está de volta aos Estúdios Globo para gravar nova cena na pele de Abel, mesmo após sua morte.
Porém, pelo menos por enquanto, ele não gravará um retorno triunfal do personagem. A sequência, na verdade, é um sonho de Sofia.
Após a criança pegar no sono, ela sonhará com o pai adotivo e o abraçará. Abel reforçará que está sempre com ela, revela o Notícias da TV.
Ao acordar, Sofia encontra um dedal semelhante ao que o pai havia lhe dado em vida, e acredita ser um presente dele, mesmo que não esteja mais nesse plano.
Por que Tony Ramos saiu da novela Dona de Mim?
Após a morte de Abel, Tony Ramos revelou que a morte do personagem sempre esteve prevista na sinopse de "Dona de Mim", e que aceitou o papel já sabendo disso.
Perguntado sobre uma possível sobrevivência do personagem, ele mantém o mistério. "A pergunta é: morreu mesmo? Encontraram o corpo certo? Aí já não sei", disse ao Gshow.