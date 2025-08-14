Dona de Mim: Ellen, mãe de Sofia, pode estar viva

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Possível reviravolta a caminho em "Dona de Mim"! Ao contrário do que se acreditava. Ellen, papel de Camila Pitanga, pode estar viva e escondida.

Reviravolta a caminho em "Dona de Mim"?

Como se a morte de Abel (Tony Ramos) já não tivesse abalado a trama o suficiente, há indícios de que Ellen (Camila Pitanga), dada como morta no primeiro capítulo de Dona de Mim, pode reaparecer viva na trama.

Dona de Mim: Ellen pode estar viva

A possibilidade do retorno de Ellen ganhou força após cenas exibidas na última quarta-feira (13), quando o padre Paulo (Guti Fraga) surgiu em conversas enigmáticas ao telefone, revela o site Resumo das Novelas.

Mãe de Sofia (Elis Cabral), Ellen teria morrido em decorrência de um câncer antes de entregar a filha a Abel para protegê-la do ex-marido abusivo, Vanderson (Armando Babaioff).

Desde então, o vilão afirmou que ela era cúmplice em seus golpes, aumentando as dúvidas sobre sua verdadeira história.

O mistério se intensificou quando o religioso ligou para Abel (Tony Ramos), pouco antes de sua morte, dizendo que precisava falar sobre Ellen, pontua o site.

A cena nunca teve continuidade, mas o padre voltou a mencioná-la em outra ligação, dessa vez com uma pessoa não revelada, sugerindo que a personagem pode estar escondida.

Com essas pistas, cresce a teoria de que Ellen não morreu e retornará futuramente para movimentar a disputa em torno de Sofia.

Quando termina Dona de Mim?

"Dona de Mim" deve chegar ao fim em janeiro, com cerca de 220 capítulos. A novela será substituída por "Coração Acelerado", ambientada no universo da música sertaneja.