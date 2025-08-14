fechar
Dona de Mim | Notícia

Dona de Mim: Ellen, mãe de Sofia, pode estar viva

Possível reviravolta a caminho em "Dona de Mim"! Ao contrário do que se acreditava. Ellen, papel de Camila Pitanga, pode estar viva e escondida.

Por Thallys Menezes Publicado em 14/08/2025 às 20:25 | Atualizado em 14/08/2025 às 20:26
Ellen em "Dona de Mim"
Ellen em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Reviravolta a caminho em "Dona de Mim"?

Como se a morte de Abel (Tony Ramos) já não tivesse abalado a trama o suficiente, há indícios de que Ellen (Camila Pitanga), dada como morta no primeiro capítulo de Dona de Mim, pode reaparecer viva na trama.

Dona de Mim: Ellen pode estar viva

A possibilidade do retorno de Ellen ganhou força após cenas exibidas na última quarta-feira (13), quando o padre Paulo (Guti Fraga) surgiu em conversas enigmáticas ao telefone, revela o site Resumo das Novelas.

Mãe de Sofia (Elis Cabral), Ellen teria morrido em decorrência de um câncer antes de entregar a filha a Abel para protegê-la do ex-marido abusivo, Vanderson (Armando Babaioff).

Leia Também

Desde então, o vilão afirmou que ela era cúmplice em seus golpes, aumentando as dúvidas sobre sua verdadeira história.

O mistério se intensificou quando o religioso ligou para Abel (Tony Ramos), pouco antes de sua morte, dizendo que precisava falar sobre Ellen, pontua o site.

A cena nunca teve continuidade, mas o padre voltou a mencioná-la em outra ligação, dessa vez com uma pessoa não revelada, sugerindo que a personagem pode estar escondida.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com essas pistas, cresce a teoria de que Ellen não morreu e retornará futuramente para movimentar a disputa em torno de Sofia.

Quando termina Dona de Mim?

"Dona de Mim" deve chegar ao fim em janeiro, com cerca de 220 capítulos. A novela será substituída por "Coração Acelerado", ambientada no universo da música sertaneja.

Leia também

Reviravolta em Vale Tudo: Celina cai em golpe de Olavo em trama inédita
Novela

Reviravolta em Vale Tudo: Celina cai em golpe de Olavo em trama inédita
Vale Tudo: Grávida de Afonso, Solange descobre plano sujo de Fátima
Novela

Vale Tudo: Grávida de Afonso, Solange descobre plano sujo de Fátima

Compartilhe

Tags