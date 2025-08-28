Humberto Morais, o Marlon de ‘Dona de Mim’, fala sobre estrear perfil no OnlyFans

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Humberto Morais está no ar em Dona de Mim, na pele do policial Marlon, seu primeiro protagonista numa novela da Globo, que é ex-noivo de Leona (Clara Moneke), já se envolveu com Bárbara (Giovana Cordeiro) e agora está com Kami (Giovanna Lancellotti).

O ator, que é considerado um galã pelo público, têm feito o maior sucesso pelas cenas sem camisa, e apesar disto, ele disse enxergar o fato como uma representatividade. “Ser galã é parte do trabalho. Ajuda a criar um imaginário para que outros jovens negros também possam se sentir bonitos”, explicou.

“Teve um menino que postou uma montagem da foto dele com a minha dizendo que éramos gêmeos. Eu me orgulho disso”, destacou Humberto Martins. Em Dona de Mim, o personagem de Humberto Martins, que é evangélico, teve um vídeo tomando banho publicado sem consentimento numa plataforma adulta.

Na vida real, no entanto, o artista descartou a possibilidade, apesar do provável sucesso que faria: “Eu nunca abriria um OnlyFans, sou mais reservado”, concluiu.

