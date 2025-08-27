Musa do OnlyFans fica nua na praia após ter biquíni furtado por surfista
A modelo Michele Rodrigues, que já foi Coelhinha da Playboy e atualmente é musa do OnlyFans, revelou um episódio inusitado que ocorreu com ela nos bastidores do ensaio fotográfico que realizou na praia da Reserva, no Rio de Janeiro. Na ocasião, a morena contou que ficou nua no local após ter seu biquíni furtado por um surfista.
“Acordamos de madrugada para ir à praia e começamos as fotos bem cedo, acho que 5h da manhã. Mas já tinha gente na areia, muitos surfistas e todos, claro, ficaram olhando muito. Ali perto tem a praia nudista, então alguns ficaram pelados para me observar. Foi uma cena inusitada para mim (risos). Um deles ‘roubou’ um biquíni que usei nas fotos”, revelou Michele.
A musa do OnlyFans disse que isso aconteceu durante um momento de descuido. “Foi num momento de descuido, acho que era fetiche dele, sei lá. Foi difícil concentrar nas poses sendo observada daquele jeito, mas rolou. No começo foi estranho, depois fui me soltando”, explicou ela, que fez o ensaio para a revista SpicyFire.
Essa é a segunda vez que Michele posa para a publicação. Na primeira, o ensaio foi realizado em uma mansão. “Era um ambiente mais controlado, não teve muita emoção como nesse ensaio (risos). Mas o material ficou lindo também. Dessa vez chego com mais atitude, com mais tesão. Além disso, renovei o shape, então estou bem diferente das primeiras fotos. Estou mais turbinada e gostosa”, garantiu.
De acordo com o publisher da revista, Hiury Bonato, o ensaio promete ser o mais quente do último ano. “Ela fez com atitude, com vontade. E explorar praia, mulher e futebol foi uma sacada bem legal, que mexe com as paixões dos brasileiros. Esse ensaio tem a cara dela, ficou surpreendente”, afirmou Bonato.
