Influenciadora Lil Tay completa 18 anos e estreia perfil adulto no OnlyFans

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A influenciadora Lil Tay, que ganhou notoriedade ainda criança, surpreendeu o público ao anunciar, poucas horas após completar 18 anos, sua estreia no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto. A jovem afirmou ter arrecadado mais de US$ 1 milhão em apenas três horas, superando marcas anteriores da plataforma e chamando atenção para seu retorno aos holofotes com um novo formato.

Conhecida por seus vídeos polêmicos aos 9 anos, quando exibia ostentação e uma personalidade forte nas redes sociais, Lil Tay se manteve afastada durante cinco anos, em meio a conflitos familiares que envolveram uma disputa judicial entre seus pais. Agora adulta, a influenciadora tem voltado a se comunicar com seus milhões de seguidores, mostrando um posicionamento mais assertivo.

A estreia no OnlyFans veio acompanhada da divulgação de um conteúdo exclusivo gravado logo à meia-noite do dia em que completou a maioridade, com acesso liberado por apenas 24 horas. Além das assinaturas, Lil Tay recebeu também gorjetas e mensagens privadas que somaram a impressionante quantia divulgada por ela — ainda sem confirmação oficial da plataforma.

Lil Tay (Foto: Reprodução/Instagram)

Com esse movimento, a ex-criança-prodígio reafirma sua presença no cenário digital, mas desta vez explorando uma vertente mais adulta, o que tem gerado bastante repercussão e curiosidade, inclusive nas ferramentas de busca, onde seu nome liderou as pesquisas recentes no Brasil.

Apesar do passado controverso e da pausa nas redes, Lil Tay demonstra que continua a causar impacto e não deixa de atrair uma legião de fãs — e críticos — atentos a cada passo de sua trajetória.

Lil Tay divulga seu faturamento no OnlyFans (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Influenciadora Lil Tay completa 18 anos e estreia perfil adulto no OnlyFans foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.