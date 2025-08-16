Que horas começa Dona de Mim hoje (16/08)? Veja resumo completo e horário
O que será de Leona, Sofia, Samuel e mais em "Dona de Mim"? Veja o que vem aí para os personagens nos próximos capítulos e horário deste sábado (16).
"Dona de Mim" retorna para mais um capítulo neste sábado (16)!
Confira os próximos detalhes da saga de Leo (Clara Moneke), Sofia (Elis Cabral) e Samuel (Juan Paiva), que estão sujeitos às falcatruas e maldade de Jaques (Marcello Novaes).
Resumo do capítulo de hoje, sábado - 16 de agosto
Samuel se desespera com a mudança de Jaques. Tânia jura vingança contra Jaques. Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Tânia acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher da mansão.
Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco. Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques. Tânia ameaça Jaques.
Resumo da segunda-feira - 18 de agosto
Ricardo chantageia Jaques. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações.
Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Tânia implora pelo perdão de Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.
Horário Dona de Mim hoje (16/08)?
"Dona de Mim" passa neste sábado (16) às 19h45, após o noticiário local da Globo. O horário é uma previsão e está sujeito a alteração por parte da emissora.