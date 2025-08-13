Abel está vivo em Dona de Mim? Tony Ramos grava novas cenas para a novela
A expectativa pela volta de Abel está alta em "Dona de Mim". Recentemente, Tony Ramos foi visto gravando novas cenas da trama; saiba tudo.
Clique aqui e escute a matéria
O público está órfão de Abel, personagem de Tony Ramos em "Dona de Mim".
Desde a morte do herói da trama das sete, internautas vem pesquisando sobre um suposto retorno do ator de 76 anos à trama. Agora, a trajetória de Abel ganha uma novidade!
Tony Ramos grava novas cenas para Dona de Mim
Tony Ramos voltou a gravar "Dona de Mim" esta semana, segundo o UOL. Porém, é importante destacar que as cenas serão flashbacks.
O ator já havia revelado que gravaria sequências situadas no passado do personagem em participação no "Mais Você". "Durante os próximos meses terei algumas entradas na novela [...] Cenas que, algumas já gravadas, outras que eu ainda vou gravar, mostrando diálogos, imaginações e coisas que eu não posso falar", revela Tony, segundo o UOL.
Até mo momento, não há informações sobre uma possível volta de Abel. Segundo Tony, a morte do pai adotivo de Sofia (Elis Cabral) estava prevista desde o convite para ele integrar a trama.
Dona de Mim acaba quando?
"Dona de Mim" tem previsão de encerramento para 10 de janeiro, totalizando 221 capítulos.
Caso a data se confirme, a novela será a mais longa da carreira solo de Rosane Svartman como autora, superando "Bom Sucesso" (2019) e "Vai na Fé" (2023).