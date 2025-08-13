Abel está vivo em Dona de Mim? Tony Ramos grava novas cenas para a novela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A expectativa pela volta de Abel está alta em "Dona de Mim". Recentemente, Tony Ramos foi visto gravando novas cenas da trama; saiba tudo.

Clique aqui e escute a matéria

O público está órfão de Abel, personagem de Tony Ramos em "Dona de Mim".

Desde a morte do herói da trama das sete, internautas vem pesquisando sobre um suposto retorno do ator de 76 anos à trama. Agora, a trajetória de Abel ganha uma novidade!

Tony Ramos grava novas cenas para Dona de Mim

Tony Ramos voltou a gravar "Dona de Mim" esta semana, segundo o UOL. Porém, é importante destacar que as cenas serão flashbacks.

O ator já havia revelado que gravaria sequências situadas no passado do personagem em participação no "Mais Você". "Durante os próximos meses terei algumas entradas na novela [...] Cenas que, algumas já gravadas, outras que eu ainda vou gravar, mostrando diálogos, imaginações e coisas que eu não posso falar", revela Tony, segundo o UOL.

Até mo momento, não há informações sobre uma possível volta de Abel. Segundo Tony, a morte do pai adotivo de Sofia (Elis Cabral) estava prevista desde o convite para ele integrar a trama.

Dona de Mim acaba quando?

"Dona de Mim" tem previsão de encerramento para 10 de janeiro, totalizando 221 capítulos.

Caso a data se confirme, a novela será a mais longa da carreira solo de Rosane Svartman como autora, superando "Bom Sucesso" (2019) e "Vai na Fé" (2023).