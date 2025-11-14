Antônio Fagundes está de volta à Globo em nova novela das 21h
Após sete anos afastado da emissora, o ator Antônio Fagundes voltará a integrar o elenco de uma novela da Globo em 2026, em "Quem Ama Cuida".
Um dos maiores nomes da teledramaturgia está de volta à TV Globo! Antônio Fagundes retornará às novelas da emissora após sete anos de afastamento.
Encerrando um hiato que durava desde seu papel em "Bom Sucesso" (2019), no horário das 19h, o ator estrelará "Quem Ama Cuida", próxima trama das nove, que substitui "Três Graças" em 2026.
Antônio Fagundes interpreta milionário em Quem Ama Cuida
A participação de Antônio Fagundes em "Quem Ama Cuida", de Walcyr Carrasco, deve ser curta, mas importantíssima.
Ele interpretará o milionário Rogério Brandão, que é assassinado na noite em que anuncia o casamento com sua dedicada cuidadora Adriana (Letícia Colin), segundo a Veja.
Após a morte do magnata, a mocinha é incriminada e passa seis anos na prisão, retornando, após cumprir sua sentença, para se vingar.
Isabel Teixeira está confirmada como a vilã da trama, e a lista de nomes cotados para o elenco inclui Mariana Ximenes, Tony Ramos, Sérgio Guizé, Elizabeth Savalla e Bianca Bin.
Anteriormente, Antônio havia relatado que deixou de fazer novelas na Globo por conta de uma mudança de postura da emissora, que não o liberaria mais a gravar por três dias por semana. A carga reduzida de trabalho era um pedido do ator devido a seus compromissos com o teatro.
Devido à curta extensão de sua participação em "Quem Ama Cuida", as gravações não atrapalharão seu trabalho nos palcos. A estreia da nova novela é prevista para maio.
No ar atualmente na reprise de "Rainha da Sucata" nas tardes da Globo, o artista chegou a ser cotado para interpretar o Velho do Rio em "Pantanal" (2022), mas não assumiu o papel, que ficou com Osmar Prado.