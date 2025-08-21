Antônio Fagundes celebra reprise de Terra Nostra, na Globo: “Boas lembranças”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atualmente no ar na reprise de A Viagem, em Vale A Pena Ver de Novo, Antônio Fagundes não ficará longe da telinha. O ator poderá ser visto novamente em Terra Nostra, que volta ao ar no dia 1º de setembro, na sessão Edição Especial, substituindo História de Amor, de Manoel Carlos.

Em entrevista ao Jornal Extra, Fagundes celebrou a escolha de tramas antigas para serem reexibidas nas tardes da Globo e pontuou que é oportunidade de assistir dois personagens distintos.

“Talvez o trabalho do ator seja um dos poucos que permitem essa alegria de transitar por universos tão diferentes, de uma obra para a outra. E, com as reexibições, surgem oportunidades de assistir ao mesmo tempo, dois personagem com características tão contrastantes”, disse ele.

E acrescentou: “Guardo apenas boas lembranças dessa novela. O elenco era maravilhoso, e o ambiente das gravações muito harmonioso. Repeti a parceria com Débora Duarte, foi muito bom reencontrá-la nesse projeto. Também tínhamos Raul Cortez, Maria Fernanda Cândido, Ângela Vieira, era muita gente boa”, celebrou.

