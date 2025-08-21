Rachel Sheherazade faz apelo à Record para atuar em tramas bíblicas: “Me chama”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Rachel Sheherazade surpreendeu ao revelar que um dos seus maiores sonhos, é atuar em alguma produção bíblica da Record e pediu uma oportunidade para a direção da emissora. A jornalista quer um novo desafio na carreira e está disposta a embarcar em uma nova aventura.

Em entrevista ao jornalista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, ela abriu o coração e contou que seu sonho era ser atriz. “Eu era uma criança muito tímida, mas gostava muito de um palco. Sempre. Tanto que eu sou uma atriz frustrada, meu sonho era ser atriz”, disse.

Logo na sequência, Rachel Sheherazade fez um apelo à direção da Record, para conseguir um personagem em uma das produções bíblicas da emissora.

“Diretores, me convidem! Record, alô, eu faço novela bíblica! Tô aqui, hein”, disse ela, surpreendendo os fãs que acompanhavam a entrevista. “Ia ser tudo ver ela atuando”, comentou uma seguidora. “Rachel atriz? Nossa, ia abalar”, disse outra.

