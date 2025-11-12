Mariana Ximenes estará em ‘Quem Ama, Cuida’, nova novela de Walcyr Carrasco
Após mais de vinte anos sem atuar em uma trama escrita por Walcyr Carrasco, Mariana Ximenes está pronta para reviver uma parceria que marcou época na teledramaturgia. A atriz foi confirmada no elenco de Quem Ama, Cuida, próxima novela das nove da Globo, prevista para estrear em maio de 2026. A informação foi divulgada pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, e reacendeu a curiosidade dos fãs sobre o reencontro entre o autor e a intérprete de uma das protagonistas mais lembradas da TV brasileira.
O último trabalho de Mariana com Carrasco foi em Chocolate com Pimenta (2003), produção que se tornou um clássico e consolidou a atriz no cenário nacional. Antes disso, eles já haviam colaborado em A Padroeira (2001), mas foi com a doce Ana Francisca que a parceria entre os dois brilhou de verdade. Na época, Walcyr elogiou publicamente a entrega da atriz, destacando sua disposição em se despir do glamour para dar vida a personagens genuínos, algo que, segundo ele, sempre fez dela uma artista rara.
Em Quem Ama, Cuida, Mariana não ocupará o posto de protagonista, mas seu nome reforça um elenco já repleto de estrelas. A trama será centrada em Adriana, personagem de Letícia Colin, uma cuidadora de idosos acusada injustamente de assassinar o milionário que a havia nomeado herdeira. Após anos presa, ela retorna determinada a provar sua inocência e buscar justiça.
A novela promete reunir um elenco de peso, com Isabel Teixeira como a principal vilã, além de outros nomes cotados como Bianca Bin, Agatha Moreira e Sérgio Guizé.
O papel de Mariana Ximenes ainda é mantido sob sigilo, mas especula-se que ela interpretará uma personagem complexa e decisiva para o desenrolar da trama. Independentemente da função que ocupar, o retorno dessa parceria carrega uma carga simbólica: o reencontro de uma atriz no auge da maturidade artística com o autor que ajudou a transformar seu talento em ícone.
