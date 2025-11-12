Mariana Ximenes estará em ‘Quem Ama, Cuida’, nova novela de Walcyr Carrasco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Após mais de vinte anos sem atuar em uma trama escrita por Walcyr Carrasco, Mariana Ximenes está pronta para reviver uma parceria que marcou época na teledramaturgia. A atriz foi confirmada no elenco de Quem Ama, Cuida, próxima novela das nove da Globo, prevista para estrear em maio de 2026. A informação foi divulgada pela colunista Carla Bittencourt, do portal LeoDias, e reacendeu a curiosidade dos fãs sobre o reencontro entre o autor e a intérprete de uma das protagonistas mais lembradas da TV brasileira.

O último trabalho de Mariana com Carrasco foi em Chocolate com Pimenta (2003), produção que se tornou um clássico e consolidou a atriz no cenário nacional. Antes disso, eles já haviam colaborado em A Padroeira (2001), mas foi com a doce Ana Francisca que a parceria entre os dois brilhou de verdade. Na época, Walcyr elogiou publicamente a entrega da atriz, destacando sua disposição em se despir do glamour para dar vida a personagens genuínos, algo que, segundo ele, sempre fez dela uma artista rara.

Em Quem Ama, Cuida, Mariana não ocupará o posto de protagonista, mas seu nome reforça um elenco já repleto de estrelas. A trama será centrada em Adriana, personagem de Letícia Colin, uma cuidadora de idosos acusada injustamente de assassinar o milionário que a havia nomeado herdeira. Após anos presa, ela retorna determinada a provar sua inocência e buscar justiça.

A novela promete reunir um elenco de peso, com Isabel Teixeira como a principal vilã, além de outros nomes cotados como Bianca Bin, Agatha Moreira e Sérgio Guizé.

O papel de Mariana Ximenes ainda é mantido sob sigilo, mas especula-se que ela interpretará uma personagem complexa e decisiva para o desenrolar da trama. Independentemente da função que ocupar, o retorno dessa parceria carrega uma carga simbólica: o reencontro de uma atriz no auge da maturidade artística com o autor que ajudou a transformar seu talento em ícone.

Relembre Mariana Ximenes em Chocolate com Pimenta: