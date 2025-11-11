Que horas Três Graças começa hoje (11/11)? Misael expõe Ferette para Leonardo
Misael (Belo) protagoniza momentos de tensão em "Três Graças", do capítulo desta terça-feira (11/11). Confira horário e resumo do episódio.
Tensão e romance em "Três Graças"!
No capítulo da vez da novela das 21h, Misael (Belo) tenta expor as mentiras de Ferette (Murilo Benício), enquanto Paulinho (Rômulo Estrela) e Gerluce (Sophie Charlotte) estão cada vez mais apaixonados. Confira!
Resumo da novela Três Graças hoje (11/11)
Samira faz as garotas pedirem desculpas a Joelly. Arminda percebe que Ferette evita atender suas ligações. Macedo oferece um dinheiro para Célio vigiar a casa de Arminda. Samira pede para Joélly manter a amizade das duas em segredo. Samira conta a Raul como foi o encontro com Joélly. Gerluce reage mal quando Josefa sugere que o pai de Joélly deveria saber que a filha está grávida. Pastor Albérico comunica a Jorginho que dentro de um mês ele pode ser solto. Arminda surpreende Ferette ao aparecer na Fundação dizendo que Zenilda está a caminho. Ferette teme a ameaça de Arminda. Paulinho e Gerluce pensam um no outro. Lucélia impede que Maggye saiba que foi Júnior quem presenteou sua família. Misael acusa a Fundação Ferette de vender remédios falsos na frente de Leonardo, sem saber que o rapaz é filho de Santiago Ferette.
Resumo da novela Três Graças amanhã (12/11)
Joaquim consegue conter Misael. Viviane pede a Leonardo que não considere as palavras de Misael. Claudia demonstra preocupação ao dizer para Gerluce que precisa conversar com a colega. Viviane compra o remédio de Lígia e entrega para Gerluce. Misael alerta Viviane para a possibilidade de a farmacêutica virar cúmplice na distribuição de remédios ineficazes. Leonardo conta a Ferette que um homem acusou a Farmácia da fundação pela morte das pessoas da Chacrinha. Leonardo se horroriza quando Ferette assume que fabrica remédios falsos. Gerluce dá para Lígia o remédio verdadeiro comprado por Viviane. Ferette deixa claro a Leonardo que, se ele não aceitar herdar a Casa de Farinha, deixará de fazer parte da família. Leonardo revela a Ferette que pretende assumir a direção da Fundação e seguir fielmente a orientação do pai. Gerluce denuncia a Farmácia Ferette para o delegado Fausto.
Que horas começa Três Graças hoje (11/11)?
"Três Graças" começa às 21h20 nesta terça-feira (11/11), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o Vida de Rodeio.