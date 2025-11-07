Central do Pulmão oferece apoio a pacientes com hipertensão arterial pulmonar, retratada em Três Graças
Oferecida pela ABRAF, a Central oferta acolhimento e informação a pacientes com doenças respiratórias como a de Lígia (Dira Paes), em "Três Graças".
A novela "Três Graças" trouxe à televisão um tema pouco conhecido do público: a hipertensão arterial pulmonar, doença rara e grave que afeta o funcionamento do coração e dos pulmões.
Fora da ficção, quem enfrenta o diagnóstico conta com um canal gratuito de apoio e informação: a Central do Pulmão, da Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas (ABRAF).
O serviço oferece orientação personalizada sobre hipertensão pulmonar, fibrose pulmonar, asma grave, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), insuficiência cardíaca, entre outros relacionados.
“A novela traz visibilidade a uma condição ainda cercada de desconhecimento. Muitos pacientes se reconhecem nas histórias e nos procuram em busca de respostas. Nosso papel é acolher, orientar com informação segura e empatia”, explica Iara Machado, presidente da ABRAF.
O atendimento é gratuito e realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, pelo telefone 0800 042 0070 com atendimento por voz e mensagem (WhatsApp).
Além do serviço telefônico, a ABRAF mantém grupos de apoio e ações voltadas a cuidadores e familiares, promove uma rede de suporte que vai além do tratamento clínico. Segundo a associação, a demanda crescente mostra que ainda há um grande número de pessoas sem diagnóstico ou tratamento adequado.
“A novela Três Graças desperta o interesse de muitas pessoas sobre a hipertensão arterial pulmonar e outras doenças respiratórias pouco conhecidas. A Central do Pulmão é um espaço para transformar essa curiosidade em informação confiável e acolhimento. Convidamos o público a entrar em contato, tirar dúvidas e compreender melhor essas condições que exigem atenção e diagnóstico precoce”, afirma Iara Machado, presidente da ABRAF.
Sobre a ABRAF
ABRAF – Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas é uma Organização da sociedade Civil de Interesse Público, voltada a auxiliar a comunidade impactada por hipertensão pulmonar e condições associadas, por meio de conscientização, assistência e promoção de políticas públicas. Fundada em 2006, atua em suporte a pacientes e cuidadores, colaboração com profissionais de saúde, campanhas de conscientização e advocacy.
Entre seus projetos, destacam-se "Central do Pulmão", canal de atendimento gratuito pelo 0800 042 0070 e o "Estamos Aqui", projeto de acolhimento presencial em ambulatórios. A missão da ABRAF é educar a sociedade e a classe médica sobre as patologias, promovendo o acesso a tratamentos adequados e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Saiba mais em: https://abraf.ong/
Serviço
Central do Pulmão – ABRAF
Atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h
Telefone: 0800 042 0070
Mais informações: https://abraf.ong/central-do-pulmao/