Misael vai morrer em Três Graças? Autor muda destino do personagem

A atuação de Belo tem dado o que falar na novela "Três Graças"! O cantor de pagode tem desempenho bem avaliado nos bastidores; saiba tudo.

A atuação de Belo é um dos pontos mais comentados de "Três Graças", nova novela das 21h da Globo.

Estreante nas novelas, o cantor interpreta Misael, morador da comunidade da Chacrinha que perdeu a esposa Isaura por conta de Ferette (Murilo Benício), cuja fundação doava remédios falsos à mulher.

Inicialmente, chegou a ser noticiada a possibilidade de Misael morrer na trama. Saiba o que deve vir aí!

Três Graças: Belo vai morrer na novela?

No "Altas Horas" que vai ao ar no próximo dia 15, Belo compareceu ao lado de Aguinaldo Silva, que escreve "Três Graças" ao lado de Virgílio Silva e Zé Dassilva.

Aguinaldo elogiou o desempenho de Belo, e, segundo a colunista Carla Bittencourt, mudou a proposta inicial do destino da personagem.

A coluna revela que Misael deveria morrer logo no início da novela, mas a entrega de Belo ao papel e seu bom desempenho geraram um esticamento de seu papel na trama.

Agora, Misael deve cumprir um papel importante na trama central da história.

Segundo a imprensa, o personagem deve se juntar ao plano de Gerluce (Sophie Charlotte) para se vingar de Ferette, juntamente com Joaquim (Marcos Palmeira), Viviane (Gabriela Loran) e Júnior (Guthierry Sotero).