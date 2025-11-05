Três Graças: Bomba! Joélly e Bagdá são irmãos na novela

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em "Três Graças", Joélly e Bagdá são unidos por um laço sanguíneo inesperado para os espectadores e a verdade vem à tona nos próximos capítulos.

Mais um segredo será revelado em breve em "Três Graças"!

A paternidade de Joélly (Alana Cabral) nunca foi revelada por sua mãe, Gerluce (Sophie Charlotte), mas virá à tona em breve.

O pai da menina é o ex-traficante Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), que forçou Gerluce a ter relações sexuais com ele no passado.

O que os espectadores não esperavam é que Jorginho também é o genitor de Bagdá (Xamã), traficante que ocupou o espaço de Jorginho como dono do morro na comunidade da Chacrinha.

Joélly e Bagdá são meio-irmãos em Três Graças

Em breve, Gerluce revelará a identidade de Jorginho a Joélly, mas sem contar que foi abusada pelo criminoso.

Para terror de Gerluce, Jorginho, inclusive, tentará se desculpar com a protagonista e conhecer a filha ao sair da cadeia, motivado por seu quadro terminal.

Bagdá também confrontará o homem em capítulo previsto para ir ao ar no dia 15 de novembro, segundo o site RDN. Na conversa, o traficante também insinuará ter sido gerado por meio de um estupro cometido com Jorginho, assim como houve com Gerluce.

Apesar do parentesco na ficção, a diferença de idade entre os atores Juliano Cazarré (45 anos) e Xamã (36) é de apenas 9 anos.