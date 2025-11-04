Horário Três Graças hoje (04/11): Saiba o que vem aí para Gerluce e Joélly!
O que será de Gerluce, Joélly e Lígia em "Três Graças"? Confira o que vem aí para as "três graças" do título nesta terça (4) e confira o horário.
"Três Graças" segue movimentada!
A trama focada em Gerluce (Sophie Charlotte), Joélly (Alana Cabral) e Lígia (Dira Paes) chega para mais um capítulo que tem tudo para repercurtir. Confira!
Resumo da novela Três Graças hoje (04/11)
Gerluce deixa o quarto das Três Graças sem ser vista por Arminda. Lorena incentiva Maggye a ligar para Júnior. Viviane pede conselhos a Gerluce quando Leonardo lhe procura. Paulinho se encontra com Gerluce e é questionado por Ramalho após abordá-lo. Paulinho afirma a Ramalho que não quer mais encontrá-lo em sua região. Gilmar observa Gerluce deixando o carro de Paulinho, sem ser visto. Ferette manda Macedo cancelar a investigação de Ramalho, depois de saber que o investigador foi abordado por Paulinho. Maggye comenta com Lorena sobre Lucélia. Joélly se recorda do dia em que conheceu Raul.
Resumo da novela Três Graças amanhã (05/11)
Viviane confronta Bagdá. Arminda combina com Ferette que vigiará Gerluce. Gerluce comenta com Viviane que está ansiosa com a consulta médica de Joélly. Gerluce e Joélly entram no posto de saúde. Arminda se irrita com o atraso de Gerluce. A enfermeira que atende Joélly pressente que a jovem está grávida de uma menina. Gerluce ignora Gilmar quando este a responsabiliza por Kátia ter saído de casa. Arminda, Josefa e Gerluce discutem.
Que horas começa Três Graças hoje (04/11)?
"Três Graças" começa às 21h20 nesta terça-feira (04/11), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o "Vida de Rodeio".