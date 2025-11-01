Três Graças: Joélly decide vender o próprio filho; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No auge do desespero, Joélly cometerá um ato grave: vender o próprio filho para uma traficante de crianças em "Três Graças"; saiba tudo.

A novela das nove da Globo, "Três Graças", reserva uma trama chocante e dramático para o dilema da adolescente Joélly (Alana Cabral) e seu namorado, Raul (Paulo Mendes).

Pressionada pelo vício e pelas ameaças do tráfico, a garota tomará uma decisão irreversível para proteger a vida do rapaz: vender o próprio filho para quitar a dívida de Raul com o traficante Bagdá (Xamã).

Três Graças: Joélly vende seu bebê

Diante da gravidez inesperada na adolescência, o aborto chega a ser cogitado como possibilidade.

No entanto, o destino do bebê muda de forma sombria quando Raul desabafa com Samira (Fernanda Vasconcellos) na Fundação Ferette, revelando seu vício e a dívida perigosa com os bandidos da Chacrinha, como revela o Notícias da TV.

Samira está envolvida em um esquema de tráfico de crianças na novela, enxerga na fragilidade de Raul a oportunidade perfeita. Ela propõe a ele comprar o bebê, mas, de início, Joélly não aceita.

A situação se torna mais drástica quando Raul é capturado por Bagdá na comunidade. Samira, convenientemente presente, testemunha o desespero de Joélly. A falsa benfeitora se aproxima da adolescente e faz uma proposta que ela não pode recusar: Samira quitará a dívida de Raul com o tráfico, contanto que Joélly lhe entregue o bebê assim que ele nascer.

Sem alternativas para salvar a vida de Raul, que está sob a mira dos criminosos, Joélly aceita o acordo hediondo.

"Eu vendi meu filho! Pra arrancar o Raul das mãos do seu Bagdá eu fiz essa coisa horrível! E agora... Sei que vou me arrepender do que fiz pelo resto da minha vida!", dirá Joélly.