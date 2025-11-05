fechar
Novela |

Que horas começa a novela Três Graças hoje (05/11)? Viviane confronta Bagdá!

O que será que vem aí em "Três Graças"? Viviane ficará cara a cara com Bagdá, se envolvendo em um confronto com o traficante; saiba tudo.

Por Thallys Menezes Publicado em 05/11/2025 às 18:25
Gabriela Loran como Viviane em Três Graças
Gabriela Loran como Viviane em Três Graças - Reprodução/Globoplay

Momentos tensos em "Três Graças"!

Viviane (Gabriela Loran) e Bagdá (Xamã) se enfrentam em um momento tenso, demonstrando que já se conheciam no passado. Confira!

Resumo da novela Três Graças hoje (05/11)

Viviane confronta Bagdá. Arminda combina com Ferette que vigiará Gerluce. Gerluce comenta com Viviane que está ansiosa com a consulta médica de Joélly. Gerluce e Joélly entram no posto de saúde. Arminda se irrita com o atraso de Gerluce. A enfermeira que atende Joélly pressente que a jovem está grávida de uma menina. Gerluce ignora Gilmar quando este a responsabiliza por Kátia ter saído de casa. Arminda, Josefa e Gerluce discutem.

Que horas começa Três Graças hoje (05/11)?

"Três Graças" começa às 20h35 nesta quarta-feira (05/11), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o futebol na Globo

