Que horas começa a novela Três Graças hoje (05/11)? Viviane confronta Bagdá!
O que será que vem aí em "Três Graças"? Viviane ficará cara a cara com Bagdá, se envolvendo em um confronto com o traficante; saiba tudo.
Momentos tensos em "Três Graças"!
Viviane (Gabriela Loran) e Bagdá (Xamã) se enfrentam em um momento tenso, demonstrando que já se conheciam no passado. Confira!
Resumo da novela Três Graças hoje (05/11)
Viviane confronta Bagdá. Arminda combina com Ferette que vigiará Gerluce. Gerluce comenta com Viviane que está ansiosa com a consulta médica de Joélly. Gerluce e Joélly entram no posto de saúde. Arminda se irrita com o atraso de Gerluce. A enfermeira que atende Joélly pressente que a jovem está grávida de uma menina. Gerluce ignora Gilmar quando este a responsabiliza por Kátia ter saído de casa. Arminda, Josefa e Gerluce discutem.
Resumo da novela Três Graças amanhã (06/11)
Lígia revela a Joélly que Gerluce nunca lhe disse quem é o pai da neta. Maggye estranha o jeito como Lucélia fala de Júnior. Viviane fica surpresa ao receber flores de Leonardo, e Gerluce deduz que o filho de Ferrete está interessado na amiga. Um dos meninos do bando de Bagdá sugere uma forma de cobrar a dívida de Raul. Josefa comenta com Gerluce que a discussão que teve com a Arminda a deixou tensa. Bagdá dá as coordenadas para invadir a casa de Raul. Gerluce fica preocupada com o estado de saúde de Lígia e pensa em pegar o dinheiro que viu no quarto da casa de Arminda. Bagdá arromba a janela de um dos quartos da casa e se depara com a escultura As Três Graças. Raul se depara com Bagdá cobrando sua dívida. Arminda não dá importância ao pedido de socorro de Josefa, que avisa à filha que a casa foi invadida. Paulinho e Gerluce dão início a um romance.
Que horas começa Três Graças hoje (05/11)?
"Três Graças" começa às 20h35 nesta quarta-feira (05/11), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o futebol na Globo