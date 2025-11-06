Belo vira protagonista de Três Graças e ganha mais destaque na trama
Belo, o Misael de Três Graças, vai ganhar mais espaço na trama de Aguinaldo Silva. A informação é do site Notícias da TV. O artista tem agradado à direção da emissora e mostrado bastante disciplina e carisma nos bastidores.
Em breve, o personagem de Belo vai se juntar a Gerluce (Sophie Charlotte) para se vingar de Ferette (Murilo Benício), o grande responsável pela falsificação dos medicamentos na comunidade do Chacrinha. Ele vai ser um dos responsáveis por roubar a escultura das Três Graças, que Arminda (Grazi Massafera) guarda em um dos quartos da sua mansão.
Na festa de lançamento da trama, Belo confessou que o seu personagem é bastante parecido com ele. O artista reforçou que a história do homem humilde e cheio de sonhos também faz parte da sua vida.
“Meu personagem tem um pouco de mim. Ele é um cara de origem humilde, criado na periferia, cheio de sonhos e de fé. Eu também vim de uma comunidade, também vivi as lutas e as vitórias de quem acredita no que faz. Acho que o público vai se identificar com ele, porque o Misael entra na casa das pessoas com amor, com carinho, com verdade”.
