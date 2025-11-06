fechar
Signo | Notícia

Um sonho repetido volta entre 8 e 10 de novembro e traz resposta para 3 signos atentos

Entre os dias 8 e 10 de novembro, o inconsciente vai revelar o que o coração já sabia. Três signos receberão sinais claros através de sonhos

Por Bianca Tavares Publicado em 06/11/2025 às 7:19
Imagem de uma pessoa sonhando
Imagem de uma pessoa sonhando - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Um sonho que parece se repetir não é coincidência, mas sim, mensagem.

Entre 8 e 10 de novembro, o véu entre o que é racional e o que é simbólico se torna mais fino, e três signos vão perceber que algo que parecia apenas imaginação carrega, na verdade, uma resposta precisa para o momento que vivem.

Esses sonhos chegam como bússolas emocionais, trazendo direção e clareza sobre decisões que estavam travadas há semanas.

Leia Também

1. Câncer

O sonho se torna espelho para Câncer, revelando o que o signo sente, mas ainda não consegue admitir. Pode envolver alguém do passado ou uma situação mal resolvida. O recado vem para curar, não para reabrir feridas.

2. Escorpião

Escorpião recebe mensagens intensas, quase viscerais. Um sonho se repete com símbolos poderosos, apontando para um recomeço emocional ou profissional.

O signo precisa anotar cada detalhe, pois há ali uma resposta concreta.

3. Peixes

Peixes se conecta com o plano espiritual de forma profunda. O sonho recorrente carrega o tom de um aviso sutil, mas importante. Pode ser um chamado para seguir um novo caminho ou deixar algo que já cumpriu seu ciclo.

Veja também: BANHO PARA PROSPERIDADE

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

3 signos devem sofrer consequências de escolhas do passado
SIGNOS

3 signos devem sofrer consequências de escolhas do passado
Um novo brilho no olhar pega chega para 5 signos cabisbaixos
SIGNOS

Um novo brilho no olhar pega chega para 5 signos cabisbaixos

Compartilhe

Tags