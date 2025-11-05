fechar
Urano volta para touro e redefine a estabilidade pessoal de todos os signos

Na próxima sexta-feira (7), acontece um evento de grande impacto: Urano, planeta da revolução, da inovação e do inesperado, retorna ao signo de Touro

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 05/11/2025 às 23:12
Imagem ilustrativa - Urano volta para touro e redefine a estabilidade pessoal de todos os signos
Imagem ilustrativa - Urano volta para touro e redefine a estabilidade pessoal de todos os signos - Freepik

Na próxima sexta-feira, dia 7, acontecerá um evento de grande impacto: Urano, o planeta da revolução, da inovação e do inesperado, retorna ao signo de Touro - após um breve período em Gêmeos, ao qual retornará em 26 de abril do ano que vem.

Esta retrogradação marca a reta final do ciclo uraniano em Touro, iniciado em 2018, e que nesses últimos sete anos, forçou a humanidade a repensar suas bases de segurança, valores e a própria relação com o dinheiro e a natureza.

De acordo com previsão realizada no Cosmy App, IA que faz análises astrológicas personalizadas gratuitamente, esse será um período no qual o conflito central residirá na natureza de Urano buscar a liberdade e a ruptura, enquanto Touro preza pela estabilidade, conforto e materialidade.

Por isso, a volta de Urano para Touro é um convite final para quebrar os apegos, reformular fontes de renda e, em nível pessoal, redefinir o que realmente traz segurança e valor.

Entenda qual área da sua vida será revolucionada

A influência de Urano é sentida de maneira particular em cada signo, dependendo da casa astrológica do Mapa Astral que ele toca e você pode conferir de forma personalizada e gratuita no Cosmy App do seu Android ou Iphone.

Abaixo segue a lista com os temas que serão reativados até abril do ano que vem, para um último ajuste.

Áries - Casa 2: Finanças e Valores Pessoais

Revolução Financeira. Mudanças inesperadas em como você ganha, gasta ou valoriza seu dinheiro. É hora de diversificar fontes de renda e se libertar de crenças limitantes sobre prosperidade.

SIGNO DE ARIES

Touro - Casa 1: Identidade e Autoimagem

Transformação Pessoal. O eu está em ebulição. Você sente uma necessidade incontrolável de ser mais autêntico(a), rompendo com padrões antigos de comportamento e aparência que não o(a) representam mais.

Gêmeos - Casa 12: Inconsciente e Espiritualidade

Libertação de Padrões Ocultos. Fim de ciclo de crises e medos. Urano traz à luz os sabotadores internos, permitindo uma libertação de vícios ou traumas que estavam no subconsciente.

Câncer - Casa 11: Amizades e Projetos Futuros

Inovação Social. Sua rede de amigos e grupos sociais se transforma. Você pode se juntar a comunidades inovadoras ou se afastar de amigos que limitam sua liberdade. Novidades em projetos de longo prazo.

Leão - Casa 10: Carreira e Status Social

Revolução Profissional. Sua imagem pública e carreira passam por reviravoltas. Possibilidade de mudar radicalmente de profissão ou de trabalhar com algo inovador. Busque autonomia em sua jornada profissional.

Virgem - Casa 9: Conhecimento e Viagens Longas

Expansão Inesperada. Questionamento de filosofias de vida, fé e crenças. Viagens longas inesperadas ou início de estudos avançados que abrem a mente para novas realidades e conceitos.

Libra - Casa 8: Transformação, Intimidade e Dinheiro Compartilhado

Revisão de Vínculos. Questões de heranças, dívidas, impostos ou bens compartilhados se manifestam com urgência. Mudanças profundas em sua intimidade e na maneira como lida com o poder e a vulnerabilidade.

Escorpião - Casa 7: Relacionamentos e Parcerias

Liberdade nos Relacionamentos. Os laços mais íntimos (casamento, sociedade) exigem liberdade e autenticidade. Pode haver rupturas inesperadas ou a necessidade de renegociar os termos de seus relacionamentos.

Sagitário - Casa 6: Rotina, Saúde e Trabalho Diário

Inovação na Rotina. Sua rotina e hábitos de saúde precisam ser reinventados. Novas tecnologias ou métodos de trabalho podem ser incorporados. A busca por um estilo de vida mais autêntico é essencial.

Capricórnio - Casa 5: Criatividade, Prazer e Filhos

Criatividade Despertada. Urano exige que você inove na expressão de sua criatividade e na busca por prazer. As relações com filhos ou a vontade de ter filhos também podem passar por mudanças surpreendentes.

Aquário - Casa 4: Lar, Família e Raízes

Revolução Doméstica. Mudanças inesperadas no lar (mudanças de casa, reformas) ou na dinâmica familiar. A necessidade de se sentir livre e autêntico dentro do seu ambiente doméstico é primordial.

Peixes - Casa 3: Comunicação e Aprendizado

Mente Renovada. A forma como você se comunica, aprende e interage com o ambiente imediato (vizinhos, irmãos) se moderniza. Ideias geniais e insights repentinos sobre a vida.

De acordo com a análise astral realizada no Cosmy APP, o retorno de Urano a Touro em novembro de 2025 não é um momento de medo, mas sim um poderoso chamado final para a liberdade material e emocional.

A verdadeira segurança, como ensinam os mestres, não está na estabilidade externa, mas sim na capacidade de se adaptar e fluir com a mudança.

Quem souber abraçar a inovação e questionar seus apegos sairá deste trânsito mais forte e alinhado com um futuro mais autêntico e liberto.

