Um portal de luz se abre e 6 signos reencontram fé, amor e propósito
Com a energia do portal de 06/11, seis signos entram em um novo ciclo de expansão espiritual, autoconhecimento e harmonia com o universo.
Clique aqui e escute a matéria
O cosmos se move em silêncio, mas suas transformações são profundas. A partir de 06 de novembro, um portal de luz se abre, irradiando energia curativa e elevando a vibração de seis signos do zodíaco.
Essa passagem astrológica traz clareza, fé e reconexão com o propósito de vida, especialmente para quem enfrentou dúvidas e desânimos nas últimas semanas.
Com a influência combinada de Júpiter e Netuno, o céu favorece o amor, a espiritualidade e o despertar da consciência. É um momento para ouvir o coração e confiar no fluxo da vida.
Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025
Touro
O portal traz a Touro uma luz serena que dissipa preocupações e acende a confiança. Questões emocionais e financeiras entram em equilíbrio, e o signo volta a acreditar no poder da estabilidade e da fé. O amor se fortalece quando Touro aprende a confiar mais — em si e no outro.
Gêmeos
Para Gêmeos, o portal se manifesta como uma onda de inspiração e reconciliação. É hora de retomar projetos que ficaram suspensos e reencontrar pessoas queridas. A mente se acalma e o coração encontra propósito em conversas sinceras e novas ideias que tocam a alma.
Leão
A luz deste portal reacende o brilho de Leão. O signo volta a sentir entusiasmo e autoconfiança, recuperando o amor próprio e a vontade de sonhar grande. Relações ganham profundidade e autenticidade, e o reconhecimento vem de forma natural, guiado pela fé e pela generosidade.
Escorpião
Transformação é a palavra que define este momento para Escorpião. A energia do portal abre espaço para o perdão e o renascimento interior. O signo compreende que soltar o que pesa é o primeiro passo para reencontrar o amor e a paz. Um ciclo de cura emocional começa agora.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Capricórnio
Para Capricórnio, o portal de luz traz equilíbrio entre dever e coração. O signo sente o chamado para olhar além das metas materiais e nutrir o lado espiritual. É o momento de reencontrar o propósito e descobrir que o verdadeiro sucesso nasce da harmonia interior.
Peixes
O portal vibra fortemente em Peixes, signo naturalmente conectado ao invisível. Intuições se intensificam, sonhos ganham significado e o amor flui com doçura. A fé se renova, e o universo parece responder a cada prece com sincronicidades e sinais sutis.
O despertar da alma
Com o portal de luz de 06/11, esses seis signos caminham para uma fase de serenidade e expansão interior.
A energia cósmica convida todos a se reconectarem com o essencial: o amor, a fé e o propósito que dão sentido à jornada.
O universo sussurra: quando a alma se alinha à luz, o caminho se ilumina por inteiro.