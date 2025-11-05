Pesadelos se dissipam e 4 signos voltam a sonhar a partir de 06/11
Com a energia de novembro, quatro signos recebem um impulso espiritual que renova o sono, a esperança e a conexão com o inconsciente
Durante as últimas semanas, muitos sentiram o peso das noites mal dormidas, sonhos confusos e pensamentos que pareciam não dar trégua.
Mas a partir de 6 de novembro, a vibração cósmica começa a mudar: os pesadelos se dissipam, abrindo espaço para sonhos mais leves e cheios de significado.
Segundo astrólogos, a Lua em Câncer e a harmonia entre Netuno e Vênus trazem um ar de serenidade emocional, despertando a criatividade e o desejo de recomeçar.
E entre os doze signos do zodíaco, quatro serão especialmente favorecidos por esse novo ciclo de calmaria mental e espiritual.
Gêmeos
Depois de semanas de inquietação e pensamentos acelerados, Gêmeos finalmente encontra sossego. Os sonhos voltam a ser fonte de inspiração, não de ansiedade. Este é o momento de anotar tudo o que vier durante o sono — há mensagens do inconsciente prontas para guiá-lo em decisões importantes.
Escorpião
Com o Sol transitando pelo próprio signo, Escorpião sente a energia pesada se desfazer. O sono profundo e reparador retorna, e os sonhos ganham contornos quase proféticos. É hora de confiar na própria intuição e se permitir sonhar sem medo — tanto dormindo quanto acordado.
Peixes
Regido por Netuno, o signo mais sensível do zodíaco sente de forma intensa essa maré de tranquilidade. A partir de 6/11, os pesadelos cedem espaço a sonhos poéticos e visões inspiradoras. Peixes reencontra a fé e o equilíbrio espiritual que havia se perdido nas últimas semanas.
Virgem
Pragmático e mentalmente ativo, Virgem vinha tendo dificuldade para desligar à noite. Mas agora a mente se acalma e o corpo responde melhor ao descanso. O signo percebe que sonhar também é uma forma de planejar, e o inconsciente pode revelar soluções práticas para velhos desafios.
Um despertar tranquilo
Essa nova fase astral promete mais serenidade e reconexão com o lado simbólico da vida. Os signos beneficiados sentirão o coração mais leve e os pensamentos mais nítidos — um lembrete de que até os sonhos sabem quando é hora de trazer paz.
A partir de 6 de novembro, o céu sopra um convite suave: aproveite o descanso e volte a sonhar.