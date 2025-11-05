3 signos devem sofrer consequências de escolhas do passado
As próximas semanas trarão reflexões e ajustes para três signos que precisam lidar com os efeitos de escolhas antigas e transformar erros em evolução.
Clique aqui e escute a matéria
O universo tem sua própria forma de equilibrar as coisas — e, nas próximas semanas, três signos sentirão o peso (ou o aprendizado) das decisões que tomaram no passado.
Não é punição, mas sim uma lição cósmica, que vem para encerrar ciclos, curar mágoas e abrir espaço para algo novo.
Revelados os signos mais sortudos de 2025
Gêmeos
Geminianos podem perceber que certas palavras ditas sem pensar estão voltando agora como um eco. Mal-entendidos, afastamentos ou arrependimentos podem surgir, mas servem para mostrar o valor da verdade e da coerência. É hora de aprender a usar o poder da comunicação com mais consciência.
Escorpião
Escorpianos enfrentam uma fase de reflexões intensas. Escolhas emocionais feitas no impulso — especialmente no amor ou nas amizades — podem trazer desconforto. O segredo é não fugir do espelho: o autoconhecimento será a chave para transformar dor em força.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Aquário
Para Aquário, o retorno vem em forma de situações que testam sua responsabilidade. Promessas não cumpridas, decisões impulsivas ou até negligências antigas podem vir à tona. O universo quer apenas uma coisa: que o aquariano assuma o comando da própria história e conserte o que for preciso.
Esses três signos estão entrando em um período de ajuste energético. O que foi deixado para trás agora pede resolução — mas, ao final, tudo se transforma em sabedoria e crescimento. O karma só pesa quando se resiste à mudança.