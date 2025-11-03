Recado de cura para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 04/11/2025
O universo envia um recado poderoso de cura e transformação para sete signos que aprenderão a liberar o passado e renascer em paz.
Clique aqui e escute a matéria
O dia 4 de novembro de 2025 chega com uma energia profundamente restauradora e espiritual.
O universo envia um recado de cura para sete signos que estão passando por processos de transformação interna — um lembrete de que a renovação só acontece quando há coragem de encarar o próprio coração.
A Lua e Netuno formam um aspecto que desperta a intuição, a sensibilidade e o perdão, ajudando cada um desses signos a liberar dores antigas e seguir mais leves rumo ao que realmente importa: a paz interior.
Virgem
A cura vem através do autocuidado e da aceitação. Nem tudo precisa estar sob controle — às vezes, o melhor que você pode fazer é confiar no fluxo da vida.
ANO NOVO CHINÊS: saiba SIGNO do CALENDÁRIO CHINÊS de 2025
Libra
Você aprenderá a curar-se ao equilibrar a mente e o coração. Pare de tentar agradar a todos e volte-se para o que te traz verdadeiro bem-estar.
Escorpião
O universo pede que você deixe o passado ir. Transformação e cura caminham juntas, e o novo só entra quando o velho é liberado.
Sagitário
A cura chega pela fé. Confie no propósito dos acontecimentos e permita que o otimismo renasça em você.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Capricórnio
O descanso também faz parte do progresso. O universo pede que você alivie o peso dos ombros e permita-se cuidar da alma.
Aquário
A cura vem do perdão — perdoar-se é libertar-se. Deixe para trás as culpas e abrace sua essência criativa e livre.
Peixes
Sua intuição está mais forte do que nunca. Escute o que o coração tenta dizer e abrace o processo de cura com amor e fé.
O dia 04/11 marca um renascimento emocional. O universo está limpando o caminho para que esses sete signos recebam o que realmente merecem: leveza, amor e equilíbrio.