Recado de cura para Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes em 04/11/2025

O universo envia um recado poderoso de cura e transformação para sete signos que aprenderão a liberar o passado e renascer em paz.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 03/11/2025 às 20:16
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

O dia 4 de novembro de 2025 chega com uma energia profundamente restauradora e espiritual.

O universo envia um recado de cura para sete signos que estão passando por processos de transformação interna — um lembrete de que a renovação só acontece quando há coragem de encarar o próprio coração.

A Lua e Netuno formam um aspecto que desperta a intuição, a sensibilidade e o perdão, ajudando cada um desses signos a liberar dores antigas e seguir mais leves rumo ao que realmente importa: a paz interior.

Virgem

A cura vem através do autocuidado e da aceitação. Nem tudo precisa estar sob controle — às vezes, o melhor que você pode fazer é confiar no fluxo da vida.

Libra

Você aprenderá a curar-se ao equilibrar a mente e o coração. Pare de tentar agradar a todos e volte-se para o que te traz verdadeiro bem-estar.

Escorpião

O universo pede que você deixe o passado ir. Transformação e cura caminham juntas, e o novo só entra quando o velho é liberado.

Sagitário

A cura chega pela fé. Confie no propósito dos acontecimentos e permita que o otimismo renasça em você.

Capricórnio

O descanso também faz parte do progresso. O universo pede que você alivie o peso dos ombros e permita-se cuidar da alma.

Aquário

A cura vem do perdão — perdoar-se é libertar-se. Deixe para trás as culpas e abrace sua essência criativa e livre.

Peixes

Sua intuição está mais forte do que nunca. Escute o que o coração tenta dizer e abrace o processo de cura com amor e fé.

O dia 04/11 marca um renascimento emocional. O universo está limpando o caminho para que esses sete signos recebam o que realmente merecem: leveza, amor e equilíbrio.

