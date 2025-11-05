fechar
Signo |

Sob a proteção dos astros, 5 signos sentirão o universo abrir caminhos a partir de 07/11

A partir de 07/11, cinco signos recebem um impulso cósmico especial: novos rumos, boas oportunidades e sorte guiada pela proteção dos astros.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 05/11/2025 às 23:50
Imagem de signos
Imagem de signos - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

O céu anuncia um movimento de renovação e esperança. A partir de 07 de novembro, a harmonia entre Júpiter, o planeta da expansão, e o Sol, símbolo da vitalidade, abre uma janela de sorte e proteção divina.

Cinco signos sentirão o universo agir em seu favor — abrindo portas, alinhando oportunidades e guiando cada passo com uma luz quase mágica.

É um período em que intuição, coragem e fé se unem, revelando caminhos antes invisíveis.

Áries

Sob a proteção dos astros, Áries reencontra sua força de iniciativa. As decisões que antes pareciam arriscadas ganham clareza e direção. O universo incentiva o signo a confiar em sua coragem — novos projetos e parcerias tendem a prosperar quando guiados pelo coração.

Gêmeos

A energia astral traz a Gêmeos um sopro de inspiração e boas notícias. O signo volta a sentir leveza mental e motivação para se comunicar, aprender e explorar novos horizontes. Convites, reencontros e oportunidades inesperadas marcam este novo ciclo.

Leão

Leão é agraciado com brilho e sorte redobrada. O Sol, seu regente, fortalece a autoconfiança e atrai olhares no campo profissional e afetivo. Caminhos antes fechados se abrem, e o signo percebe que o universo responde quando age com generosidade e propósito.

Sagitário

Sagitário, o viajante do zodíaco, recebe um impulso cósmico para ir além. A energia de Júpiter, seu planeta regente, o conduz a conquistas e experiências enriquecedoras. É hora de confiar no instinto e dizer sim às mudanças — o universo quer ver você expandir.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Peixes

A sensibilidade de Peixes se transforma em bússola espiritual. Sob a proteção dos astros, o signo sente o apoio do invisível e a certeza de que está no caminho certo. Projetos criativos e relações afetivas ganham fluidez e significado. É tempo de acreditar nos sinais.

SIGNO DE PEIXES

O universo conspira a favor

Esses cinco signos entram em uma fase em que o destino e o merecimento se encontram. As forças cósmicas favorecem quem agiu com fé, paciência e verdade.

A partir de 07/11, o céu se torna um aliado — lembrando que, quando estamos alinhados com nossa essência, o universo não só abre caminhos, como também ilumina cada passo.

Leia também

3 signos devem sofrer consequências de escolhas do passado
SIGNOS

3 signos devem sofrer consequências de escolhas do passado
Um novo brilho no olhar pega chega para 5 signos cabisbaixos
SIGNOS

Um novo brilho no olhar pega chega para 5 signos cabisbaixos

Compartilhe

Tags