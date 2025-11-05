Sob a proteção dos astros, 5 signos sentirão o universo abrir caminhos a partir de 07/11
A partir de 07/11, cinco signos recebem um impulso cósmico especial: novos rumos, boas oportunidades e sorte guiada pela proteção dos astros.
Clique aqui e escute a matéria
O céu anuncia um movimento de renovação e esperança. A partir de 07 de novembro, a harmonia entre Júpiter, o planeta da expansão, e o Sol, símbolo da vitalidade, abre uma janela de sorte e proteção divina.
Cinco signos sentirão o universo agir em seu favor — abrindo portas, alinhando oportunidades e guiando cada passo com uma luz quase mágica.
É um período em que intuição, coragem e fé se unem, revelando caminhos antes invisíveis.
Áries
Sob a proteção dos astros, Áries reencontra sua força de iniciativa. As decisões que antes pareciam arriscadas ganham clareza e direção. O universo incentiva o signo a confiar em sua coragem — novos projetos e parcerias tendem a prosperar quando guiados pelo coração.
Gêmeos
A energia astral traz a Gêmeos um sopro de inspiração e boas notícias. O signo volta a sentir leveza mental e motivação para se comunicar, aprender e explorar novos horizontes. Convites, reencontros e oportunidades inesperadas marcam este novo ciclo.
Leão
Leão é agraciado com brilho e sorte redobrada. O Sol, seu regente, fortalece a autoconfiança e atrai olhares no campo profissional e afetivo. Caminhos antes fechados se abrem, e o signo percebe que o universo responde quando age com generosidade e propósito.
Sagitário
Sagitário, o viajante do zodíaco, recebe um impulso cósmico para ir além. A energia de Júpiter, seu planeta regente, o conduz a conquistas e experiências enriquecedoras. É hora de confiar no instinto e dizer sim às mudanças — o universo quer ver você expandir.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Peixes
A sensibilidade de Peixes se transforma em bússola espiritual. Sob a proteção dos astros, o signo sente o apoio do invisível e a certeza de que está no caminho certo. Projetos criativos e relações afetivas ganham fluidez e significado. É tempo de acreditar nos sinais.
SIGNO DE PEIXES
O universo conspira a favor
Esses cinco signos entram em uma fase em que o destino e o merecimento se encontram. As forças cósmicas favorecem quem agiu com fé, paciência e verdade.
A partir de 07/11, o céu se torna um aliado — lembrando que, quando estamos alinhados com nossa essência, o universo não só abre caminhos, como também ilumina cada passo.