Horário Três Graças hoje (06/11): Bagdá invade a casa de Arminda e Raul
"Três Graças" vem aí para mais um capítulo bastante movimentado na Globo! Saiba o que a novela guarda para os espectadores nesta quinta (6).
Clique aqui e escute a matéria
Bagdá (Xamã) não vai deixar a dívida barato em"Três Graças"!
O traficante da comunidade da Chacrinha entrará na casa de Arminda (Grazi Massafera) e Raul (Paulo Mendes). Confira!
Resumo da novela Três Graças hoje (06/11)
Lígia revela a Joélly que Gerluce nunca lhe disse quem é o pai da neta. Maggye estranha o jeito como Lucélia fala de Júnior. Viviane fica surpresa ao receber flores de Leonardo, e Gerluce deduz que o filho de Ferrete está interessado na amiga. Um dos meninos do bando de Bagdá sugere uma forma de cobrar a dívida de Raul. Josefa comenta com Gerluce que a discussão que teve com a Arminda a deixou tensa. Bagdá dá as coordenadas para invadir a casa de Raul. Gerluce fica preocupada com o estado de saúde de Lígia e pensa em pegar o dinheiro que viu no quarto da casa de Arminda. Bagdá arromba a janela de um dos quartos da casa e se depara com a escultura As Três Graças. Raul se depara com Bagdá cobrando sua dívida. Arminda não dá importância ao pedido de socorro de Josefa, que avisa à filha que a casa foi invadida. Paulinho e Gerluce dão início a um romance.
Resumo da novela Três Graças amanhã (07/11)
Raul marca encontro com Joélly para revelar que Bagdá esteve em sua casa. Kellen fica preocupada ao saber que Joélly se encontrará com Raul no mirante e sugere que a amiga vá para uma sala na igreja. Ao ver a janela do quarto da escultura aberta, Arminda fica apavorada e conta para Ferrete que sua casa foi invadida. Arminda confirma para Ferrete que nada foi roubado do quarto das Três Graças. Joaquim insiste em dizer para Misael que não tem família, quando o amigo o critica por não ter defendido Joélly de ser ofendida por meninas da comunidade.
Raul pede ajuda a Joélly, sem saber o que fazer diante da ameaça que sofreu de Bagdá. Joélly deixa claro para Raul que está decidida sobre a gravidez. Ferrete e Arminda concordam em dar remédio falsificado para Josefa. Josefa comenta com Gerluce que acha estranho o fato de Macedo saber da relação de Paulinho com a cuidadora. Célio pede um emprego fixo a Macedo, em troca de contar o que viu na noite em que invadiram a casa de Arminda. Gerluce entra no quarto das Três Graças para pegar o dinheiro para comprar os remédios de Lígia, e se desespera ao notar que está presa no cômodo.
Que horas começa Três Graças hoje (06/11)?
"Três Graças" começa às 21h20 nesta quinta-feira (05/11), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar a série "Rensga Hits!".