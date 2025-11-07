Flávio Ricco: Três Graças, até aqui, cumpre papel com receita simples - Novela de Aguinaldo Silva navega nas águas do dramalhão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sem qualquer receio, não vai nenhum exagero afirmar que "Três Graças", da Globo, já causa a melhor das impressões. Confira na coluna desta sexta-feira

Clique aqui e escute a matéria

Manda o bom juízo sempre dar um tempinho antes de qualquer comentário sobre novela em início de exibição.

É enorme, não sendo assim, o risco de queimar a língua.

E nem é muito possível dizer ou se concluir tanta coisa, até porque existe um número necessário de capítulos, que são utilizados tanto para a colocação da história quanto dos seus personagens.

Porém, sem qualquer receio, não vai nenhum exagero afirmar que “Três Graças”, da Globo, já causa a melhor das impressões.

Os tantos anos de estrada permitiram ao Aguinaldo Silva abreviar tudo isso e, diferentemente do que temos assistido, reduzir esse tempo de necessárias apresentações.

Temos no ar uma boa novela das 9, com todos os ingredientes capazes de amarrar ou se oferecer ao telespectador, como a mocinha batalhadora, Gerluce (Sophie Charlotte), mãe de uma adolescente grávida (Joélly/Alana Cabral), uma vilã, Arminda, até aqui muito bem feita por Grazi Massafera, a questão dos remédios falsos e o destaque à farmacêutica. Viviane/Gabriela Loran, as tantas perguntas ainda sem respostas e a eterna luta do bem contra o mal. Se não pesar tanto a mão no dramalhão, vai ficar melhor ainda.

Nessa volta à Globo, Aguinaldo tem se mostrado antenado, mas longe de querer inventar a roda. Sabe que, ainda, o que faz a diferença em trabalhos do gênero é uma história bem contada ou arroz e feijão bem temperado. Que leve, só isso, o telespectador a torcer por seus personagens.

TV Tudo

Rotatividade

Em relação ao Times Brasil, o pessoal de lá continua estranhando, dizendo que está acima do normal, o entra e sai de funcionários. Editores, produtores, coordenadores de redação...

Muitos deles absorvidos por TMC, CNN Brasil e SBT.

Ainda aqui

Gabriela Spanic, a “Usurpadora”, continua no Brasil e vai seguir o que foi combinado com a Record.

E, isto, inclui sua participação nos eventos de encerramento da “Fazenda 17”.

Gabi Spanic - Talentmix

Padrão

De uns tempos para cá, os títulos de programas da Globo meio que seguem uma ordem ou o mesmo modelo.

“Encontro com...”, “Domingão com Huck”, “Caldeirão com Mion”, Conversa com Bial” e, agora, o “Em Família com Eliana”, já com o pedido de registro de marca e aguardando prazo de apresentação de oposição.

Esqueceram de nós

Ao que parece, ninguém de “A Praça é Nossa” foi chamado para o Teleton.

Mas, ainda tem tempo para mudar isso. Ou algumas horas, embora se saiba que o titular, Carlos Alberto de Nóbrega, “é convidado permanente”, como foi para esta, mas sem obrigação de aparecer.

Mundo hoje

A TV aberta, pela força e alcance que possui, deveria colocar no ar um programa só sobre alerta de golpes.

Nesses tempos de internet e Inteligência Artificial eles se multiplicaram e passaram a oferecer riscos aos desavisados. Não custa prestar esse serviço.

Olha só

Tabela publicada pelo jornalista Fernando Morgado, baseada no Kantar/Ibope, mostrou que a TV aberta, em setembro, foi consumida por 68% dos brasileiros.

Depois dela, YouTube (13%), TV paga (10%), Netflix (4,5%), Globoplay (1,4%), Prime Video (1,0%), Outras (0,9%), Disney (0,5%) e HBO Max (0,4%).

Mundo doido

Galvão Bueno, só agora, a partir do anúncio da Copa no SBT e NSports, sentiu na pele a quantidade de amigos que tem.

É de perder a conta. Todos, em comum, pedindo uma forcinha para também compor sua equipe de trabalho.

Pior é isso

Os pedidos chegam de todos os lados e de diferentes direções.

De alguns, claro, porque precisam trabalhar, mas também de outros, já empregados, alguns em mais de um lugar.

Na estrada

O “Encontro”, nesta gestão da Patrícia Poeta, nunca viajou tanto pelo país.

No dia 15 de dezembro, o programa será apresentado ao vivo de Belo Horizonte.

Patrícia Poeta - Instagram

Ao trabalho

O diretor Alexandre Avancini está de volta ao Brasil após passagem por Los Angeles. Primeira parada nos estúdios da Seriella para discutir detalhes de produção e elenco da série “Amor em Ruínas”.

Bate-Rebate

Eri Johnson encarou uma maratona na Band, escoltado por Cris Gomes e Renato Moreira, para divulgar o “Som dos Oceanos”...

... Fez “Os Donos da Bola” e “Melhor da Noite”, gravou o “Antenados”, do Danilo Gobatto, e na próxima semana retoma essa promoção...

... “Som dos Oceanos” estreia domingo, dia 30, às 22h.

As gravações de “Jogada de risco”, série do Cauã Reymond para o Globoplay, começaram no Rio...

... Só que ajustes ainda acontecem no elenco, por questão de perfis de personagens.

... Prosseguem na Globo os testes para formação do elenco de “A Nobreza do Amor”, próxima novela das seis escrita por Duca Rachid...

... Os trabalhos continuam atrasados, fato que levou a Globo a esticar “Êta Mundo Melhor!”.

O “Canal Livre” deste domingo na Band recebe o jornalista e escritor Eduardo Bueno, o "Peninha"...

... Em pauta, os acontecimentos que culminaram no 15 de novembro de 1889 e no fim da monarquia.

Neila Medeiros forma dupla com Luiz Fara Monteiro até dia 18, no “Fala Brasil”, nessas férias da Paloma Poeta.

Ticiane Pinheiro e Record renovaram compromisso por mais 3 anos.

C´est fini

A atriz portuguesa Madalena Almeida foi escalada para viver Nanda no remake de “Páginas da Vida”, produção da SIC. Ela terá uma sequência de cenas com o ator brasileiro Marcelo Filho, que esteve na série “Vida de Jó”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!