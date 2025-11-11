Belo reage à possibilidade de dividir cena com Viviane Araújo em Três Graças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Belo quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a possibilidade de reencontrar sua ex-esposa, Viviane Araújo, na novela Três Graças, da Globo.

Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor, que estreou como ator na trama das nove, assinada por Aguinaldo Silva, reagiu aos rumores de que a rainha de bateria do Salgueiro deve integrar o elenco do folhetim em breve.

“Manda quem pode muito e obedece quem tem muito juízo. Eu não sei nem o que vai acontecer, mas estou aqui para trabalhar”, declarou Belo. Quando questionado se toparia toparia contracenar com Viviane Araújo, ele confirmou.

“Com certeza. Estou apaixonado com essa coisa toda de atuação, é uma nova experiência para mim, então tudo que eu me proponho a fazer eu faço de coração”, disse o artista.

Nesta última segunda-feira (10), a colunista Carla Bittencourt, do portal Metrópoles, reuniu novos detalhes, afirmando que Viviane aceitou o convite após uma negociação minuciosa, e que há, de fato, a chance contracenar com Belo em Três Graças.

